Barockes Wien (1/5)

In Wien beginnt die Barockkunst später als anderswo, erst um 1650, mit der Machtübernahme des 14-jährigen Leopold I. Um den Wiener Barock – diese Durchgangsstation von der Renaissance zur Wiener Klassik jedoch zu verstehen muss man viel früher beginnen mit Philippe de Monte und Johannes de Cleve.



Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Philippe de Monte:

Laudate Dominum - Motette für zwei vierstimmige Chöre

Pro Cantione Antiqua

Leitung: Bruno Turner



Philippe de Monte:

Canzon a 4

Symposium Musicum

Leitung: Miloslav Klement



Johannes de Cleve:

Es wel uns Gott genedig sein

Singer Pur



Alessandro Orologio:

Intrada VIII

Dia Pason

Leitung: Gian Paolo Fagotto



Ruggiero Giovannelli:

Mi parto, ahi sorte ria - Canzonetta

Il Terzo Suono



Ferdinand Tobias Richter:

Suite für Orgel in d

Elisabeth Ullmann (Orgel)



Johann Jacob Froberger:

Capriccio in F (aus dem Partiturbuch Ludwig) - für 4 Viole da gamba

Hamburger Ratsmusik

Viola da gamba und Leitung: Simone Eckert



Johann Jacob Froberger:

Partita VI in G "auff die Mayerin" FbWV 606

Wolfgang Glüxam (Cembalo)



Johann Jacob Froberger:

Suite Nr.5 in D-Dur für Cembalo

Kenneth Gilbert (Cembalo)



Johann Jacob Froberger:

Suite für Cembalo Nr.12 in C-Dur

Christophe Rousset (Cembalo)



Paul Peuerl:

Vier Tänze - Suite aus "Newe Padouan"

Bavaria Blechbläsersolisten München

Leitung: Gerd Zapf



Paul Peuerl:

Stücke für Barockvioline, Viola da gamba, Flöte und Cembalo

Affetti Musicali

