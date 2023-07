Balthasar Streiff, Alphorn-Künstler

Am Mikrofon: Sylvia Roth

Das Alphorn allein genügt Balthasar Streiff nicht - er spielt auch noch Naturtrompete, Zink, Büchel, Meerschnecke, Kuh- oder Ziegenbockhorn. Egal, welches Instrument er in den Händen hält: Immer sucht er nach ungewöhnlichen Klängen zwischen Tradition und Avantgarde. Mit seinem hornroh modern alphorn quartet ist Streiff weltweit unterwegs und bringt das Alphorn auf Konzertbühnen von der Royal Albert Hall bis zu den Salzburger Festspielen. Dazwischen tüftelt er in seiner Werkstatt an neuen Instrumenten, sammelt alte Büchel-Melodien, komponiert und unterrichtet. Gespräch mit einem Tausendsassa.



Musikliste:



Trad./Balthasar Streiff (Arr.):

Kuhreihen der Siebenthaler

hornroh modern alphorn quartet

Balthasar Streiff:

Neuer Hund

hornroh modern alphorn quartet

Louis Armstrong:

Lyin to myself

Louis Armstrong (Trompete) und Band

Johann Sebastian Bach:

Brandenburgisches Konzert Nr. 2 in F-Dur, 1. Satz

Jean-François Madeuf (Naturtrompete)

La Petite Bande

Leitung: Sigiswald Kuijken

Giuseppe Scarani:

Sonata Sexta a due Cant

Concerto Palatino

Leitung: Bruce Dickey

Trad.:

S'isch äben ä Mönsch uf Ärde

hornroh modern alphorn quartet

Johann Sebastian Bach:

Violin Partita Nr. 2 BWV 1004, Gigue

Christoph Poppen (Violine)

Gregorio Allegri:

Miserere

Westminster Abbey Choir

Leitung: Simon Preston

Mani Matter:

Dene wos guet geht und I han en Uhr erfunde

Mani Matter (Gesang und Gitarre)

Georg Friedrich Haas:

Concerto grosso Nr. 1 für Alphorn-Quartett und Sinfonieorchester

hornroh modern alphorn quartet

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: François-Xavier Roth

Buena Vista Social Club:

Dos Gardenias

Buena Vista Social Club