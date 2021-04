Was macht eine Ballettkompagnie in Zeiten der Corona-Zwangspause? Die Tänzer*innen des Michailowski-Theaters in Sankt Petersburg tanzen einfach zu Hause und filmen sich dabei.

So kannte man die Kompagnie bis dato: bei der Premiere von "Don Quixote" im Michailowski-Theater picture-alliance / Reportdienste Alexei Danichev Die Tänzer*innen der Ballettkompagnie des Michailowski-Theaters in Sankt Petersburg müssen sich derzeit in ihren eigenen vier Wänden fit halten. Die russischen Balletttänzer*innen tanzen dabei Pirouetten und den Pas de Deux mit Küchenutensilien, bei der Hausarbeit in ihrer häuslichen Isolation oder auf den leeren Straßen der zweitgrößten russischen Stadt. Ein Facebook-Video, das diese Proben dokumentiert, wurde bereits 630.000 mal aufgerufen. Das Staatliche Sankt Petersburger Opern- und Balletttheater ist seit dem 18. März aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. "Wir müssen jetzt positiv bleiben, das ist die Botschaft", kommentierte der Ballettstar der Kompagnie Ivan Vasiliev das Video mit dem Titel "Wir vermissen unsere Zuschauer" gegenüber der BBC. "Das Leben mag jetzt hart sein, aber gute Laune und Sinn für Humor können die Welt retten." Facebook , 5.4.2020, 11:17 Uhr