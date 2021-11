Bachs Brandenburgische Konzerte als Gesellschaftskritik?

Von Dagmar Munck

Hat Bach in der Musik seiner Brandenburgischen Konzerte Sozialkritik versteckt? Nach einer These von Michael Marissen ja. Er schreibt den Instrumenten, die mit dem Adel verbunden werden, den strahlenden Trompeten und Jagdhörnern, so schwere Stimmen, dass sie sich plagen müssen, während die gleichen Stellen den Geigern gut in der Hand liegen. Die fürstlichen Instrumente müssen sich dann zunehmend in die Volksinstrumente eingliedern, in die Flöten und Geigen. Im letzten Konzert bleiben dann nur noch die untersten Diener, die tiefen Streicher übrig mit einem gegen den Strich spielenden Fürsten an der Gambe. SWR2 Alte Musik macht sich auf die Spurensuche nach möglichen verschlüsselten Zeichen in Bachs Brandenburgischen Konzerte. (SWR 2013)



Johann Sebastian Bach:

6 Brandenburgische Konzerte

Ensemble Caprice

Leitung: Matthias Maute

Analekta AN 2 9996-7



Ausschnitte aus dem Brandenburgischen Konzert Nr. 1 F-Dur BWV 1046

La Petite Bande

Leitung: Sigiswald Kuijken



und aus der Messe h-Moll

Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble

Leitung: Thomas Hengelbrock

