Bachakademie Stuttgart startet mit Barock@home in die Podcast-Welt

Erst jetzt haben russische Nachrichtenagenturen übereinstimmend gemeldet, dass Igor Oistrach bereits am 14. August im Alter von 90 Jahren in Moskau gestorben sei. In SWR2 erinnert Musikredakteur Jörg Lengersdorf an den großen Geiger, der es geschafft hat, aus dem übermächtigen Schatten seines Vaters herauszutreten und ein ganz eigenständiger Künstler zu werden. „Während Vater Oistrach immer eine noble Größe pflegte, spürte Sohn Igor einen Drang ins Licht“, so Lengersdorf im Gespräch mit SWR2-Moderatorin Christiane Peterlein: „Jeder Millimeter Bogenhaar wird hier zum Klang, jeder Jahresring des Holzes leuchtet.“ mehr...