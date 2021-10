Eisenacher Bach-Kompositionspreis für Brasilianer Helder Alves de Oliveira

per Mail teilen

Dank Johann Sebastian Bach kennt die Welt auch Eisenach. Damit auch die musikalische Welt wieder regelmäßig auf Eisenach schaut, gibt es dort seit letztem Jahr einen Kompositionspreis zu gewinnen.

Bach zu Ehren: "Durch die hochkarätige Auseinandersetzung mit unserem verpflichtenden musikalischen Erbe sichern wir einmal mehr die Aktualität von Bachs Musik." (Eisenachs Kulturamtsleiter Achim Heidenreich) picture-alliance / Reportdienste Martin Schutt

Der Brasilianer Helder Alves de Oliveira (32) hat den zweiten Internationalen Eisenacher Bach-Kompositionspreis gewonnen. Mit "Asensão" habe er die vierköpfige Jury überzeugt, teilte die Stadtverwaltung am Freitag, 3. Juli, in der Wartburgstadt mit. Das siebenminütige Stück für Orchester stehe für die Auseinandersetzung südländischer Tradition mit der Moderne. De Oliveira erhält nach den Angaben der Stadt ein Preisgeld in Höhe von 4.000 Euro.

Komponist*innen aus 22 Ländern beteiligten sich

Das preisgekrönte Werk soll von der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach in der kommenden Saison 2020/2021 im Rahmen eines Sonderkonzerts uraufgeführt werden. Insgesamt 46 Einsendungen aus 22 Ländern hatten sich am Wettbewerb beteiligt. Die Komponist*innen waren dazu aufgerufen, zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens in ihren Kompositionen einen Bezug zum gebürtigen Eisenacher Johann Sebastian Bach zu finden.