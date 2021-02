Schon immer haben Komponisten Werke in Sammlungen zusammengefasst, manchmal verbirgt sich ein zyklischer Gedanke dahinter, dann wieder sind es kompositorische Merkmale oder diese Form der Herausgabe hat noch ganz andere Hintergründe. Martin Erdmann stellt in der SWR2 Musikstunde Sammlungen aus ganz unterschiedlichen Epochen vor. In Folge 4 geht es um die "114 Songs" von Charles Ives. mehr...