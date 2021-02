In Folge 4 geht es um die "114 Songs" von Charles Ives.

Zyklen und Sammlungen - Zusammenfassungen von Einzelstücken

Schon immer haben Komponisten Werke in Sammlungen zusammengefasst, manchmal verbirgt sich ein zyklischer Gedanke dahinter, dann wieder sind es kompositorische Merkmale oder diese Form der Herausgabe hat noch ganz andere Hintergründe.

In der Musikgeschichte haben Komponist*innen Werke nach unterschiedlichen Prinzipien gesammelt und zusammengestellt. Einige dieser Prinzipien haben sich über Jahrhunderte gehalten. Wir stellen Sammlungen aus ganz unterschiedlichen Epochen vor.



Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Charles Ives:

Majority

Ted Puffer (Tenor)

Philipp Corner (Klavier)

Charles Ives:

Afterglow

Henry Herford (Bariton)

Robin Bowman (Klavier)

Charles Ives:

The greatest man für Gesang und Klavier

Hans Christoph Begemann (Bariton)

Stefan Litwin (Klavier)

Charles Ives:

Three places in New England

SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden

Leitung: Pierre Boulez

Charles Ives:

The Housatonic at Stockbridge (Nr. 266), Lied für Singstimme und Klavier

Susan Graham (Mezzospran)

Pierre-Laurent Aimard (Klavier)

Charles Ives:

Down East

Gerald Finley (Bariton)

Julius Drake (Klavier)

Lowell Mason:

Nearer, my god, to thee

Mormon Tabernacle Choir

Philadelphia Brass Ensemble & Percussion

Leitung: Richard Condie

David T. Shaw:

Columbia, the gem of the ocean

Mormon Tabernacle Choir

Philadelphia Orchestra

Leitung: Eugene Ormandy

Charles Ives:

He is there! 114 Songs

Michael Cavalieri (Bariton)

Douglas Dickson (Klavier)

Charles Ives:

The things our fathers für Singstimme und Klavier No. 372

Thomas Hampson (Bariton)

Michael Tilson Thomas (Klavier)

Charles Ives:

Walking

Henry Herford (Bariton)

Robin Bowman (Klavier)

Charles Ives:

Nr. 10: Ilmenau aus: 12 Lieder für eine Singstimme und Klavier

Marlis Petersen (Sopran)

Jendrik Springer (Klavier)

Charles Ives:

Romanzo di Central Park für Singstimme und Klavier

William Pearson (Bariton)

Wilhelm Neuhaus (Klavier)

Charles Ives:

2 little flowers - and dedicated to them (Nr. 139) Lied für Singstimme und Klavier

Veronica Lenz-Kuhn (Sopran)

Tan Crone (Klavier)

Charles Ives:

Slow march

Roberta Alexander (Sopran)

Tan Crone (Klavier)

