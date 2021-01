Der wohl auffallendste Trend im aktuellen Jazz ist seine fortschreitende Globalisierung. Die in der Improvisation angelegte Idee des Dialogs erleichtert es Jazzmusikern, sich anderen Stilen und Musikkulturen zu öffnen. So ist Jazz zu einer "global language" geworden. "Jazz across the border" hört auf unterhaltsam-informative Weise hin. mehr...