„Im Bachzustand“ in Ladenburg

Wer kennt das nicht: Knarzende und unbequeme Kirchenbänke oder sterile Konzerthaussitze drücken die Stimmung und den Körper beim Konzertgenuss. Nicht so bei den Konzerten der Cellistin Katja Zakotnik. In ihrem Projektkonzert „Im Bachzustand“ verfrachtet sie ihr Publikum in bequeme Sitz- und Liegemöbel. Die Hintergründe der Konzertidee verrät sie im Gespräch.