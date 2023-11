SWR2 Lost in Music

Augenblick, verweile doch! Texte und Musik zum Innehalten zwischen den Jahren

Von Rafael Rennicke

Wer wünschte sich das nicht: den Augenblick verweilen lassen zu können! Goethes Faust versucht es, denn er weiß: "Du bist so schön". Und unzählige Dichter*innen und Komponist*innen taten es ihm gleich. Immer geht es darum, auszubrechen aus dem tickenden Kontinuum der Zeit, innezuhalten inmitten der nimmermüden Gegenwart. Ob es vielleicht zwischen den Jahren gelingt, in jenem etwas ortlosen Zeitraum, in dem Vergangenheit und Zukunft die Gegenwart oft so merkwürdig bereichern? Dieses "Lost in Music" von Rafael Rennicke macht sich auf die Suche nach der verweilenden Zeit.