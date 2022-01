Auf Zehenspitzen im Himmel

Von Ulrich Bassenge

Ein Vorbild für Edgar Allan Poe und W. G. Sebald: Sir Thomas Brownes leichtfüßiger Prosa hört man kaum an, dass sie im 17. Jahrhundert entstand. Seine Gedanken über Zeit, Vergänglichkeit, Vergessen und Dauer inspirieren diese durchaus nicht immer barocke Musikauswahl.



Gerald Finzi:

Prelude op. 25 for string orchestra

City of London Sinfonia

Leitung: Richard Hickox



Richard Skelton:

Exit aus dem Album The Hollows

Richard Skelton, Multiinstrumentalist



ColinStetson & SarahNeufeld:

And Still They Move

Colin Stetson, Baritonsaxophon

Sarah Neufeld, Violine



Minor Pieces:

The Way We Are in Song

Ensemble: Minor Pieces (Ian William Craig und Missy Donaldson, Gesang und sämtliche Instrumente)



Richard Skelton:

Exit aus dem Album The Hollows

Richard Skelton, Multiinstrumentalist



Matthew Locke:

The Broken Consort Suite No. 2 in G major – 3. Air

The Parley of Instruments

Leitung: Peter Holman



Elizabeth S.:

Measured Greed

Elizabeth S., Gesang und sämtliche Instrumente



Richard Skelton:

Exit aus dem Album The Hollows

Richard Skelton, Multiinstrumentalist



Elizabeth Bernholz, Sian O'Gorman:

Golden Dawn

Gazelle Twin & NYX



Richard Skelton:

Within Two aus dem Album The Hollows

Richard Skelton, Multiinstrumentalist



Matthew Locke:

The Broken Consort Suite No. 4 in C major – 3. Air

The Parley of Instruments

Leitung: Peter Holman



Völur:

Fremdheit, Fremdheit

Völur

Arif Mirbaghi, Tanbur



Martin Daske:

Storm Clouds Over Liverpool (Alternative Mix)

Martin Daske



Richard Skelton:

Within Five aus dem Album The Hollows

Richard Skelton, Multiinstrumentalist



John Balance / Peter Christopherson:

Batwings (A Limnal Hymn)

Coil



Richard Skelton:

Within Six aus dem Album The Hollows

Richard Skelton, Multiinstrumentalist



Vladimir Drozdow:

Au tombeau de Rachmaninoff

Giuseppe Devastato, Klavier



Literatur, aus der zitiert wurde:

Religio Medici, Autor: Sir Thomas Browne, Karl H. Henssel Verlag, Berlin 1978 (RM)

Übersetzung: Werner von Koppenfels



Hydriotaphia Urn-Burial In: The Works of Sir Thomas Browne III,

Autor: Sir Thomas Browne, Übersetzung: Ulrich Bassenge

Hg. Simon Wilkins, Verlag Henry G. Bohn , London 1852



The Garden of Cyrus In: In: The Works of Sir Thomas Browne II,

Autor: Sir Thomas Browne, Übersetzung: Ulrich Bassenge, Hg. Simon Wilkins, Verlag Henry G. Bohn , London 1852



Musaeum clausum, or, Bibliotheca Abscondita. In: The Works of Sir Thomas Browne III,

Sir Thomas Browne, Übersetzung: Ulrich Bassenge

Hg. Simon Wilkins, Verlag Henry G. Bohn , London 1852



Die Ringe des Saturn, Autor: Winfried Georg Sebald, Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1997

