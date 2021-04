Der Jazzmusiker Richie Beirach ist aus New York in die Pfalz gezogen und blickt auf ein erfülltes bis ekstatisches Musikerleben zurück. Er scheint nichts zu bereuen! Erst kürzlich hat er an der Filmmusik zu der Verfilmung von Erich Kästners „Fabian“ unter der Regie von Dominik Graf mitgewirkt. Auch im Interview mit Henriette von Hellborn kann er es nicht lassen, immer wieder in die Tasten zu greifen. mehr...