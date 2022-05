Artist in Residence Vadim Kholodenko spielt das 5. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven

Was gibt es Neues und Spannendes im Feld zwischen Jazz und World Music? Das beantworten wir in dieser monatlichen Sendung. Diesmal macht Jazz across the border die Ohren ganz weit auf in Richtung Brasil-Jazz: mit neuen Alben unter anderem von Bola Sete, Natalie Cressman und Ryan Keberle’s Collectiv do Brasil. Und wir stellen Neuerscheinungen vor von dem israelischen Ausnahmesaxofonisten Oded Tzur und dem transkulturellen Ensemble Siwan mit dem norwegischen Pianisten Jon Balke. mehr...