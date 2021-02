einklang freier wesenThis Friday, January 29 from 5 pm we hear, see and talk about #newmusic in an audacious creative act inmidst the challenges of covid-19 during the symposium & showcase | einklang freier wesen with Ensemble Resonanz, Talea Ensemble, Ensemble Musikfabrik, Klangforum Wien, Ensemble Modern, and ZKM | Hertz-Lab. Eager to join the discussion? >> https://t.me/zkm_hertzlabPosted by ZKM - Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe on Wednesday, January 27, 2021