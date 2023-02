Studioline

Nick-Martin Sternitzke studierte Musiktheaterwissenschaft in Bayreuth und Musikjournalismus in Karlsruhe. Als Journalist arbeitet er für die Kulturwellen der ARD, als Moderator für verschiedene Konzertformate und als Dozent an den Universitäten in Bayreuth und Hildesheim. Er liebt Oper*ette und wartet auf den Tag, an dem Lady Gaga endlich Lehár-Lieder singt.