Bob Dylan - Blowin' In The Wind SWR Chris Veit

Stop War! Vor 60 Jahren spielt Bob Dylan "Blowin' In The Wind" zum ersten Mal in einem New Yorker Club. Ziemlich unbemerkt, der Durchbruch kommt viel später. Millionen junge Menschen weltweit greifen den Song zur Zeit des Vietnamkriegs auf und singen von der Sehnsucht nach Frieden. "Blowin' In The Wind" ist bis heute die universelle Hymne der menschlichen Verletzlichkeit und des immer noch unerfüllten Wunschs nach dem Ende aller Kriege.

