Deutscher Theaterpreis DER FAUST in Kassel verliehen

Die undotierte Auszeichnung wird für herausragende künstlerische Leistungen an deutschen Theatern vergeben. Unter anderem wurde die Inszenierung der "Götterdämmerung" am Chemnitzer Theater ausgezeichnet.

Im Staatstheater Kassel wurden am Samstagabend, 9. November, zum 14. Mal die Gewinner*innen des Deutschen Theaterpreises DER FAUST ausgezeichnet. Der undotierte Preis wurde in acht Kategorien vergeben. Der Preis für "Regie Musiktheater" ging an Elisabeth Stöppler für ihre Inszenierung der "Götterdämmerung" am Theater Chemnitz.

Für dieses Bühnenbild zu "Violetter Schnee", der letzten Oper von Beat Furrer, erhielt Étienne Pluss einen FAUST. picture-alliance / Reportdienste Eventpress Hoensch

Der Bariton Johannes Martin Kränzle erhielt die Auszeichnung in der Kategorie "Sängerdarsteller Musiktheater". Kränzle (*1962) war bereits 2010 für den FAUST nominiert; die Auzeichnung erhielt er für seine Rolle als Šiškov in Leoš Janáčeks "Aus einem Totenhaus" an der Oper Frankfurt.

Der Deutsche Theaterpreis wird seit 2006 vom Deutschen Bühnenverein in Köln, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Bensheim vergeben. In diesem Jahr waren 24 Künstler in acht Kategorien nominiert. Die Ausgezeichneten wurden von einer fünfköpfigen Jury aus Mitgliedern der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste bestimmt.