Karlsruher Komponist mit Weltwirkung

Ein Portrait von Michael Rebhahn



Wolfgang Rihm ist einer der bedeutendsten und meistgespielten Komponisten zeitgenössischer Musik. Beinahe täglich wird irgendwo auf der Welt eines seiner gut 500 Werke aufgeführt. Mitte der siebziger Jahre gab er mit seinen ersten Orchesterstücken bei den Donaueschinger Musiktagen seinen Einstand. Zur Eröffnung der Elbphilharmonie am 11. Januar komponierte er ein Auftragswerk für das NDR Elbphilharmonie Orchester. Am 13. März feiert Wolfgang Rihm seinen 65. Geburtstag.

"Ich war ja nicht so'n verhuschtes Jung-Genie, sondern ich hab' mich nach Mädchen umgeguckt, nicht? Also, ich war nicht irgendwie so spinnwebverhangen im Wandschrank erzogen. Nee, nee." Wolfgang Rihm

Gegenentwurf und Erbe der Nachkriegsavantgarde

Vielleicht war es zu viel Energie, zu viel Sinnlichkeit, die da mit einem Mal über die damals eher rational durchdrungene Neue-Musik-Szene hereinbrach. Als Wolfgang Rihm Mitte der siebziger Jahre mit seinen ersten Orchesterstücken bei den Donaueschinger Musiktagen seinen Einstand gab, sorgte er bei Publikum und Kritik für Aufsehen und Befremden. Nach dieser Musik helfe "nur noch ein Schnaps", mokierte sich etwa der Kritiker Heinz-Josef Herbort. Rihm, gerade einmal Anfang 20, war noch unbekannt: ein junger Mann aus Karlsruhe, der dort bei Eugen Werner Velte studiert und sich in Köln bei Karlheinz Stockhausen weitergebildet hatte. Seine Musik wurde als ein Aufbegehren gegen die Vätergeneration verstanden, als provokativer Gegenentwurf zur Nachkriegsavantgarde. Rihm selbst sah das allerdings ganz anders.

"Wenn einer Sohn ist, dann ich"

Wolfgang Rihm über sein Traditions-Verständnis: "Wenn einer Sohn ist, dann ich. Wenn einer Erbe ist, dann ich. Deswegen bin ich ja zu Stockhausen gegangen. Also, ich wollte ja genau diese Generation beerben und wollte dort lernen. Ich war in Darmstadt, ich war in Donaueschingen, ich bin sehr gern dorthin gegangen und habe da sehr viel gelernt und sehr viel erfahren. Aber das hat mich in keiner Weise entmutigt, sondern immer nur bestätigt, der zu werden, der ich bin. Und dass das, was ich geschrieben habe, nicht ein Nachplappern des Vorgefundenen war, finde ich normal. Denn man lernt ja nicht, um tautologisch zu wiederholen, was vorher gesagt wurde, sondern um zu sich selbst zu kommen."

Beharrlichkeit jenseits von Strömungen, Schulen oder Moden

Dieses "Selbst" blieb im Fall von Wolfang Rihm stets unbeeindruckt von Strömungen, Schulen oder Moden. Er ging seinen Weg – und diese Beharrlichkeit hatte Erfolg. Inzwischen ist der Karlsruher längst einer der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart.

Ein "Routinier" ist er dennoch nicht geworden. Im Gegenteil: Jedes neue Werk, sagt Rihm, sei "eine Antwort auf das Vorausgegangene" und werfe wiederum Fragen auf, die er im nächsten Stück zu beantworten suche. Das stete Hinterfragen seiner Arbeit ist demnach ein wesentlicher Teil seines Selbstverständnisses als Komponist. Als Rihm 2003 den Ernst von Siemens-Musikpreis – der gern als Musik-Nobelpreis bezeichnet wird – erhielt, kam dieses Charakteristikum einmal mehr zur Sprache. Mit einer Portion Ironie seitens des Laudators Reinhold Brinkmann:

"Originalton Rihm: 'Zunächst muss offen bleiben, warum ich mich einem leeren Notenblatt aussetze und nicht Vernünftigeres betreibe: Zum Beispiel Steuerberatung, Bauchtanz oder eine Detektei.' Ich nehme diese Ankündigung ernst. Zu ernst, natürlich. Aber ich darf, bei allem Respekt vor dem großen Künstler und phantasievollen Alleskönner Rihm gestehen, dass mich die Alternativen, die er uns gibt, nicht überzeugen." Reinhold Brinkmann

Wolfgang Rihm: Zurück zur Blockflöte? SWR SWR / Köhler -

"Also, ich bin inspiriert"

Rund 500 Werke sämtlicher musikalischer Gattungen hat Wolfgang Rihm bis heute geschrieben. Komponieren ist für ihn ein ständig sich fortschreibender Prozess. Seine Musik entsteht aus einem unerschöpflichen Vorrat an Ideen, die sich überlagern, einander durchdringen und ergänzen – scheinbar ohne Begrenzung.

"Das ist ja das, was ich kann. Also, ich bin inspiriert. Sonst müsste ich das gar nicht machen. Für einen Künstler ist Inspiration nichts Besonderes: davon geht er ja aus, das ist ja das einzige, was er hat. Es geht immer nur darum, die Inspiration in die Tat umzusetzen." Wolfgang Rihm

Wolfgang Rihm ist heute einer der meistgespielten Komponisten der zeitgenössischen Musik. Beinahe täglich wird irgendwo auf der Welt eines seiner Werke aufgeführt, seine Musiktheater werden immer neu inszeniert, seine Kammermusik und seine Lieder sind vielfach zu Repertoirestücken geworden. Den "Kontakt zur Basis" hat er bei aller Prominenz aber nie verloren. Seit 1985 unterrichtet er Komposition an der Karlsruher Musikhochschule und gilt als engagierter und einfühlsamer Lehrer. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil ihm die Vollkommenheit der kompositorischen Arbeit ebenso vertraut ist wie ihre ganz profanen Seiten.

"In Stress-Situationen erleb' ich mich manchmal, wie ich zum Beispiel irgendwas in der Küche rumbossle und dann denk' ich »Ach, mach ich noch hier was«, dann geh' ich hier rein, lese hier was, fange hier 'ne Zeitung an, hör' was im Radio... Und dann denk' ich: Moment, ich hab doch zu tun! Setz dich doch mal hin hier! Ach nee, ich bring' noch mal schnell den Müll runter. Irgendwie sowas, ja? [Lacht]" Wolfgang Rihm

Aktualisierte Fassung des Artikels "Wolfgang Rihm - heimatverbundener Kosmopolit" aus der SWR2 Reihe "300 Jahre Musik in Karlsruhe" (2015)