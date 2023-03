Von Regine Müller



Am 1. November kommt der preisgekrönte Dokumentarfilm "Der Klang der Stimme" in die deutschen Kinos. Er beobachtet Menschen mit ihrer Leidenschaft für die Stimme – auf der Suche nach Perfektion und Erfüllung.

Jodeln für die Forschung

Eine Jodlerin liegt in der Computertomografie-Röhre, während sie singt. Im Querschnitt sieht man den winzigen Kehlkopf, die Zunge, das Ansatzrohr, das Zwerchfell – kurzum: den ganzen Stimmapparat in blitzschneller Aktion. Der Stimmforscher Matthias Echternach versucht aus den erstaunlichen Bildern mehr über die immer noch nicht ganz geklärten Mechanismen der Stimme zu erfahren.

Er forscht aber auch über die geheimnisvolle Wirkungsmacht der menschlichen Stimme: "Singen macht etwas sehr Positives mit uns und das können wir auch wissenschaftlich nachweisen."

Auszeichnungen für "Der Klang der Stimme":

Publikumspreis der Solothurner Filmtage 2018

Nominierung für den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2018 (Ausrichter: SWR)

Mencion Especial beim Internationalen Dokumentarfilmfestival von Buenos Aires 2018

Geschichten von Menschen und ihren Stimmen

Der Dokumentarfilm "Der Klang der Stimme" beleuchtet das Phänomen der Stimme aus verschiedenen Perspektiven. Er lotet die ganze Vielfalt der Stimme aus, indem er von Menschen und ihren unterschiedlichen Geschichten mit ihrer Stimme erzählt.

Da ist einmal der eben erwähnte Stimmforscher Matthias Echternach. Dann ist da der Jazz-Improvisator Andreas Schaerer, der seiner Stimme die erstaunlichsten Geräusche entlockt und die junge Sopranistin Regula Mühlemann, die nach dem perfekten 360-Grad-Rundum-Klang sucht. Die Stimm-Therapeutin Miriam Helle begleitet wiederum Menschen einzeln oder in Gruppen auf dem Weg zu sich selbst.

Trailer zu "Der Klang der Stimme"

Die Stimme: etwas Existentielles

Das Motiv für diesen Film liegt weit zurück in der Biografie des Regisseurs Bernard Weber: "Ich habe als Kind extrem viel gesungen und hatte dabei immer ein unglaubliches Zufriedenheitsgefühl. Ich glaube, das war so etwas Ähnliches wie das, was Leute beim Meditieren oder Yoga erfahren: zu sich kommen, Ruhe finden." Der Ursache für dieses Gefühl wollte er schließlich genauer nachgehen.

In ruhigen Einstellungen begleitet der Film seine Protagonisten bei ihrer Arbeit. Zu Beginn wird der Zuschauer Zeuge eines Stimmkurses in einer Kirche, bei dem Stimmtherapeutin Miriam Helle Menschen aller Altersgruppen mit Lockerungsübungen ermuntert, ihre ureigene und unverstellte Stimme zu entdecken und damit den Emotionen freien Lauf zu lassen. Man blickt in entspannte, glücklich euphorisierte Gesichter. Damit ist gleich klar, dass die Arbeit mit und an der Stimme etwas absolut Existentielles ist.

Die Sopranistin Regula Mühlemann im Fokus

Ein gutes Stück folgt der Film auch dem Werdegang der jungen und prominenten Sopranistin Regula Mühlemann. Er zeigt sie mit ihrer Lehrerin in der Gesangsstunde auf der Suche nach dem idealen Ton und später bei Proben im Theater für die Märchenoper "Hänsel und Gretel". Der Film kommentiert nicht, sondern beobachtet mit ruhiger Nüchternheit Menschen mit ihrer Leidenschaft für die Stimme auf der Suche nach Perfektion und Erfüllung.

"Der Klang der Stimme" kommt am 1. November in die Kinos.

Der Film arbeitet auch viel mit Überblendungen, die von einer Geschichte in die nächste sanft überleiten. Die Musik in all ihren Ausprägungen kommt nicht zu kurz in der insgesamt äußerst kurzweiligen und erhellenden Dokumentation. Doch auch die Passagen, die von der therapeutischen Wirkung des Singens erzählen gehen unmittelbar unter die Haut. Am Ende dieses faszinierenden, trotz Stimmstärke stillen und berührenden Films ist die Frage nach der Magie der Stimme nicht gelöst. Sondern eher noch rätselhafter geworden. Aber liegt vielleicht auch in der Natur der Magie – das man sie nicht entschlüsseln kann.