Wie viel ist eine Pianistenhand wert?

Verletzen sich Pianisten die Hand, bedeutet das auch finanzielle Einbußen. Um sich davor zu schützen, schließen manche von ihnen entsprechende Versicherungen ab. Der chinesische Star-Pianist Lang Lang muss derzeit wegen einer Verletzung schon seit mehreren Monaten pausieren, aber er hat gut vorgesorgt.

Sergej Prokofjews Klavierkonzert für die linke Hand: Widmungsträger ist Paul Wittgenstein. Der verlor im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm. Trotzdem setzte er seine Karriere fort und ging als "einarmiger Pianist" in die Musikgeschichte ein. Doch in den meisten Fällen hat eine verletzte Hand für einen Profipianisten dramatische Folgen. Die Karriere ist in Gefahr oder endet von einem Tag auf den anderen ganz. Das kann die Existenz bedrohen. Deswegen sind besonders Pianisten dafür bekannt, dass sie fast neurotisch besorgt sind um ihre Finger. Vorsicht mit dem Messer; schwer tragen lieber nicht; Handball spielen: Verboten!

Alexei Volodin spielt Prokofiews Klavierkonzert Nr. 4 "für die linke Hand"

15 Millionen für die Hände von Lang Lang

Am meisten Angst hat er vor einer Verletzung seiner Hände, so schreibt es der Pianist Lang Lang in seiner Autobiographie. Um diese Angst wenigstens etwas zu mildern, hat Lang Lang für sich eine ganz eigene Lösung gefunden. Und die heißt: Lloyds. Bei der weltweit größten Versicherungsbörse in London schloss der Pianist eine Versicherung ab. Nur für seine Hände. Und zwar für 15 Millionen Dollar, so sagte es Lang Lang 2012 der britischen Tageszeitung "The Times".

Eine solche Riesen-Summe kommt wie folgt zustande: Wenn einer der berühmtesten Pianisten unserer Zeit seinen Finger verletzt und für eine Weile ausfällt, dann müssen zum Beispiel die Konzertveranstalter vor dem finanziellen Schaden abgesichert werden. Doch auch Lang Lang selbst ist bei einer Verletzung finanziell betroffen, sagt Jonathan Thomas. Er hat für Lloyd’s schon mehrfach Körperteile von berühmten Persönlichkeiten versichert: "Wenn er seine Hände ernsthaft verletzt, bedeutet das für ihn einen riesigen Einnahmeausfall. In diesem Sinne sind seine Hände also eine Menge Geld wert." Und wenn Lang Lang nicht spielen kann, dann betrifft das ebenso seine Mitarbeiter, seine Manager, die Plattenfirmen und so fort.

Lloyds hat allerdings laut Lang Langs Marketing-Agentur noch keinen Cent gezahlt. Noch ist unklar, welche Summe die Versicherung übernehmen wird. Lang Lang ist höchst unerfreut darüber.

Unfallversicherung für Berufsmusiker in Deutschland

Die Querflötenlehrerin Sabine Krause-Holzer aus München stürzte im Januar 2006 beim Schlittschuhfahren und verletzte sich dabei ihren Arm. Querflöte spielen und Unterrichten waren von einem Tag auf den anderen nicht mehr möglich – und das für mehrere Monate. Für die Musikerin, wie sie selbst sagt, die "Katastrophe schlechthin".

Deswegen bietet sich als freier Musiker eine private Unfallversicherung an, das hat letztendlich auch Sabine Krause-Holzer geholfen. Die sogenannte "Gliedertaxe" bestimmt dabei die Höhe der gezahlten Leistung. Für Musiker gibt es eine erhöhte Gliedertaxe. Ein Beispiel: Beim Verlust eines Daumens kann man als Journalist seinen Beruf weiter ausüben, der Pianist oder die Flötistin aber nicht. Das heißt: Der Journalist erhält etwa 20 - 30 % der versicherten Summe, die Musiker hingegen 100 %. Denn beide sind beim Verlust des Daumens 100 % invalide.

„Wird schon nichts passieren“

Es gibt keine öffentlichen Daten darüber, wie viele Musiker in Deutschland unfallversichert sind. Doch hört man sich unter Profis und Musikstudenten um, wird schnell klar: Nur wenige sind gegen Unfälle oder auch Krankheiten abgesichert. Vielleicht ist schon allein der Gedanke an einen Unfall unangenehm. „Wird schon nichts passieren“ – so denken wohl viele. Auch das Geld spielt eine Rolle. Denn mit Versicherungen ist es ja immer so eine Sache. In den meisten Fällen passiert tatsächlich nichts, dann zahlt man jahrelang umsonst.