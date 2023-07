"Verlorene" mit Orgelmusik von Bach

Von Kai Löffler



Ein trügerisches Familienidyll in der baden-württembergischen Provinz gerät durch einen wandernden Gesellen aus dem Gleichgewicht. Als Filmmusik dienen Orgelwerke von Johann Sebastian Bach. Nicht nur deswegen eine sehenswerter Film, meint Kai Löffler.

Auf den ersten Blick spielt Felix Hassenfratz' Debütfilm "Verlorene" in einer Idylle: in einem malerischen Dorf in der Baden-Württembergischen Provinz. Hier ist die Zeit stehengeblieben, jeder kennt jeden, die Natur ist allgegenwärtig und man trifft sich – wo sonst – in der Kirche.

Filmtrailer zu "Verlorene

Talentierte Organistin als Protagonistin

In dem Dorf leben die zwei Schwestern Maria und Hannah mit ihrem selbst noch jungen Vater Johann. Maria, die ältere der beiden, ist eine talentierte Organistin und bereitet sich auf die Aufnahmeprüfung in der Musikhochschule vor. In diese Familienidylle bricht ein Fremder ein, Valentin, wandernder Geselle. Drei Wochen soll er bleiben und auf der Baustelle helfen. Während dieser Zeit allerdings kommen er und Maria sich näher.

"Verlorene", wie im Titel des Filmes, sind vor allem die Zuschauer – zumindest die, denen der schwäbische Dialekt nicht vertraut ist. Doch im Verlauf des Filmes hört man sich ein, und nach und nach offenbart sich, dass unter der perfekten Oberfläche der Film-Familie etwas nicht in Ordnung ist, dass einige der Figuren ein dunkles Geheimnis mit sich tragen. Und die Kirche, die Musik und ganz konkret die Orgel – in die man hineinsteigen kann – werden zu Orten der Zuflucht.

Filmausschnitt: Maria und Valentin steigen ins Innere der Orgel

Orgelwerke von Bach als Filmmusik

Komponist Gregor Schwellenbach sollte ursprünglich die Filmmusik für "Verlorene" schreiben. Stattdessen haben er und Regisseur Felix Hassenfratz sich dann aber entschieden, die Orgelwerke von Johann Sebastian Bach für sich stehen zu lassen.

Eingespielt hat die Musik die Organistin Daria Burlak, deren Hände auch im Film zu sehen sind, aufgenommen an den Drehorten. So klingt die Musik von Bach im Film nie wie ein Fremdkörper, sie fügt sich perfekt in die Szenen ein und wird zu einer Oase, umgeben von Schweigen.

Filmausschnitt: Maria spielt die Kirchenorgel

23214838

Der Inbegriff dieser musikalischen Oase ist eine sehr schön inszenierte Szene in der Mitte des Films, mit dem Taizé-Lied "Bleibet hier und wachet mit mir". In der Kirche singt die Gemeinde und jedes der Mitglieder schreitet zur Protagonistin Maria, um eine Kerze zu entzünden.

Unprätentiöse Familiengeschichte wird zu beklemmendem Drama

"Verlorene", eine Koproduktion des SWR, ist ein kleiner Film; ein Kammerspiel mit sechs Sprechrollen und nur einer Handvoll Schauplätzen, wie einer Kirche, dem Haus der Familie und einem Waldstück. Vielleicht ist deshalb Bachs Orgelmusik eine so perfekte musikalische Ergänzung: Im eng abgesteckten Rahmen entfaltet Regisseur Hassenfratz viel Kreativität; mit seinen Darstellern, allen voran Maria Dragus als ältere Schwester, schafft er ein beklemmendes Drama, das als unprätentiöse Familiengeschichte beginnt, bevor es dem Zuschauer einen gezielten und gänzlich unerwarteten Fausthieb in die Magengrube verpasst.

Verlorene von Felix Hassenfratz

Es fehlt ein Hauch an Leichtigkeit

Das deutsche Kino tut sich generell eher schwer damit, Drama mit Humor zu mischen, und bei einer abgründigen Familienthematik wie bei "Verlorene" wären Lacher auch tatsächlich größtenteils fehl am Platz. Trotzdem hätte der Film am Anfang einen Hauch mehr Leichtigkeit vertragen, um dem Zuschauer die Figuren und ihre enge Welt näher zu bringen und damit eine größere Fallhöhe zu schaffen, vor allem aber als dramaturgischer Farbtupfer.

Allerdings ist das nur eine Schwäche des ersten Akts, denn sobald der Film den Blick unter die Oberfläche erlaubt, wird "Verlorene" zu einem packenden Drama. Einem Drama um Selbstaufopferung, Scham, Zuflucht und die provokante Frage an die Zuschauer, wie sie sich in der Situation der beiden Schwestern verhalten würden. Bachs Orgelmusik ist ein fast schmerzhaft schöner Kontrast zur bedrückenden Stille. "Verlorene" ist ein Film, der sensibel mit einem heiklen Thema umgeht und seine Geschichte mit Bravour zu einem stillen, poetischen Ende bringt.