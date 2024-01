Janina Ruh (geb. 1989) spielt seit ihrem 8. Lebensjahr Cello. Mit 12 Jahren begann sie ein Jungstudium an der Hochschule für Musik und Theater in Zürich bei Prof. Susanne Basler und wechselte dann im Oktober 2005 als Jungstudentin zu Prof. Gotthard Popp an die Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Im Sommersemester 2008 begann Janina ein Diplomstudium im Fach Violoncello bei Prof. David Geringas an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin (dort auch Kammermusik bei Prof. Eberhard Feltz) und wechselte nach dem Ausscheiden von Prof. D. Geringas zu Prof. Wolfgang E. Schmidt an die Universität der Künste (UdK) Berlin. Im Sommersemester 2013 legte sie erfolgreich die Diplomprüfung für Violoncello ab und setzt ihre Studien im Masterstudiengang bei W.E. Schmidt weiter fort. Außerdem studiert sie seit dem Sommersemester 2013 Gesang und Musiktheater bei Prof. Julie Kaufmann an der UdK Berlin.

Preise und Meisterkurse

Janina Ruh ist sechsfache 1. Bundespreisträgerin des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ (2007 mit Höchstpunktzahl). Außerdem errang sie jeweils den 1. Preis bei renommierten internationalen Wettbewerben: 2002 beim Wettbewerb „Musica senza frontiere“ in Gorizia/Italien, 2004 beim 5. Internationalen Violoncellowettbewerb Antonio Janigro in Poreč/Kroatien (zusätzlich erhielt sie den „City of Poreč Award“ und den „Croatian Music Youth Award“), 2005 beim 3. Internationalen Dotzauer-Wettbewerb in Dresden und beim Heran Violoncello Wettbewerb in Usti nad Orlici/Tschechien. Im Rahmen des Schleswig-Holstein-Festivals 2005 erhielt sie einen Publikumspreis und 2006 als beste Cellistin den 2. Preis beim Internationalen Musikwettbewerb „Pacem in Terris“ in Bayreuth. Im April 2007 wurde sie als jüngste Finalteilnehmerin Preisträgerin bei der IV. Internationalen Paulo Cello Competition in Helsinki. Im Mai 2008 erzielte sie den 1. Preis beim 5. Internationalen Karl Davidov Cellowettbewerb in Kuldiga/Lettland, im Februar 2009 den 3. Preis bei der VII. Lutoslawski Cello Competition in Warschau und ist Stipendiatin des Deutschen Musikwettbewerbs 2010 und 2012. Janina Ruh ist Preisträgerin des XIV. Tschaikowski-Wettbewerbs und spielte im Rahmen des Wettbewerbs die Uraufführung des Werkes „Violoncello totale“ von K.Penderecki. Im Jahr 2013 wurde Janina Preisträgerin des Deutschen Musikwettbewerbs und der V. International Paulo Cello Competition in Helsinki.

Janina nahm an verschiedenen Meisterkursen bei Prof. David Geringas (Academia Musicale Chigiana / Siena), Prof. Gustav Rivinius, Prof. Troels Svane, Prof. Ralph Kirshbaum (Kronberg Academy), Prof. Jens-Peter Maintz und Prof. Wolfgang E. Schmidt teil.

Konzerte

Janina Ruh gab zahlreiche Kammermusikkonzerte mit Klavierbegleitung und konzertierte als Solistin mit dem Kaunas Sinfonieorchester, dem Neuen Kammerorchester Düsseldorf, dem Folkwang Kammerorchester Essen, dem MDR Sinfonieorchester, dem Kuopio Sinfonieorchester, der Tapiola Sinfonietta (Finnland), dem Finnischen Radiosinfonieorchester, mit dem Lettischen Nationalen Sinfonieorchester unter der Leitung von David Geringas, mit den Warschauer Symphonikern sowie den Warschauer Philharmonikern, der Nordwestdeutschen Philharmonie, der Württembergischen Philharmonie, den Cameristi della Scala Mailand, den Stuttgarter Philharmonikern, dem Helsinki Philharmonic Orchestra und der Camerata Hamburg.

Seit 2004 spielt Janina ein Instrument des Deutschen Musikinstrumentenfonds in der Deutschen Stiftung Musikleben, derzeit als Preisträgerin seit 2010 ein Cello von Guiseppe Guarneri, Cremona 1713, eine treuhänderische Eingabe aus Familienbesitz.