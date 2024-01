Geboren 1988 in Kiew (Ukraine), wohnt seit 1991 in Deutschland. Alexej Gorlatch begann seine Klavierausbildung mit sieben Jahren an der Musikschule in Passau, bevor er mit Zwölf Jungstudent an der Universität der Künste Berlin wurde und zwei Jahre später an das Institut zur Frühförderung der Hochschule für Musik und Theater Hannover ging.

Dort fand er in Professor Karl-Heinz Kämmerling einen renommierten Pädagogen, unter dessen Ägide sich der »Jugend musiziert«-Bundessieger von 2005 in der Folge zahlreiche Erste Preise erspielte: u.a. im japanischen Hamamatsu, beim Deutschen Musikwettbewerb, beim Internationalen A. G. Rubinstein-Wettbewerb, in Dublin sowie 2011 beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb in München, wo er auch noch den Publikumspreis entgegennehmen konnte.

Ein außergewöhnliches pianistisches Potenzial verbinde sich bei Gorlatch "höchst glücklich mit weitblickender Gestaltungskraft und sensiblem Klangsinn" (FAZ, 16.01.2012) – was ihn bereits auf die wichtigsten Konzertpodien der Welt führte, etwa in der Carnegie Hall (New York), der Wigmore Hall (London), dem großen Saal der Berliner Philharmonie, der Suntory Hall (Tokio) oder im Leipziger Gewandhaus.

Sein Repertoire reicht von Klavierkonzerten Mozarts und Beethovens, mit denen er sehr erfolgreich beim RSO Stuttgart, der NDRRadiophilharmonie und der Dresdner Philharmonie debütierte, über Chopin, Rachmaninov und Prokofiev bis hin zu Stravinskys Klavierkonzert, mit dem er im Dezember 2012 sein Debüt mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin gab. In seinen Klavierabenden, mit denen er regelmäßig zu renommierten Festivals und Kammermusikreihen eingeladen wird, spielt er u.a. Werke von Beethoven, Brahms, Schubert, Chopin, Wagner und Britten, aber auch zeitgenössische Kompositionen von Lera Auerbach und Bill Whelan. Alexej Gorlatch lebt in Münster.