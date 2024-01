Mein erster Eintrag: CD-Aufnahme in München

Meine neue CD-Aufnahme mit Werken von Ludwig van Beethoven

Man strebt diesem Zeitpunkt entgegen, bereitet sich Monate bis Jahre darauf vor, und dann geht es los: Innerhalb von drei Tagen, welche gefühlt viel schneller vergehen, als sie es eigentlich sollten, wird eine CD eingespielt. Wie kann solch eine Momentaufnahme die besonderen Momente, die lebendigsten und empfindsamsten, festhalten?

Ich habe gerade wieder einmal diese Erfahrung machen dürfen, bei meiner Aufnahme dreier Beethoven-Sonaten (Pathétique, "Mondschein", und "Sturmsonate"), die bei OehmsClassics Anfang des nächsten Jahres erscheinen wird und im Studio des Bayerischen Rundfunks in München entstanden ist.

Können Sie sich vorstellen, wie es ist, in einem fensterlosen Studio drei Tage lang nichts anderes zu tun, als Beethoven-Sonaten zu spielen? Es ist beinahe, wie eine Reihe echter Konzerte – wäre da nur nicht der leere Raum, der mit Musik gefüllt werden möchte. Aber es wäre eine große Lüge, wenn ich sagen würde, dass das alles nur einfach ist und sehr viel Spaß macht – volle Konzentration und harte Arbeit lohnt sich bei solch einer Aufnahme doppelt: Es ist ein wunderbares Gefühl, zu wissen, dass man gemeinsam mit dem Tonmeister, Stimmer, Toningenieur und allen anderen Beteiligten ein Kunstwerk entstehen lässt, und es ist noch viel besser, zu wissen, dass die gesamte Arbeit dazu dient, mit Menschen auf der ganzen Welt Musik zu teilen.

Das klingt nach einer großen Verantwortung? Sie haben Recht! Für mich als Musiker vor allem eine Verantwortung dem Komponisten gegenüber. Mit Ausnahme weniger Überlieferungen ist es der Notentext, der uns das allermeiste über die musikalischen Inhalte berichtet. Und doch darf man sich meiner Meinung nach nicht allein auf die neuesten verfügbaren Ausgaben verlassen. Das genaue Lesen wirft nämlich mehr Fragen auf, als es Antworten bietet und so sind viele Stunden und Tage meiner Vorbereitung in das Studium von Beethovens Handschriften und der ersten Drucke dieser Sonaten, sowie anderer Werke Beethovens geflossen. Auf diesem Weg habe ich viele interessante Details und Zusammenhänge entdecken können, die in meine Interpretation eingeflossen sind.

Dass diese Interpretation auch tatsächlich in meiner Aufnahme festgehalten werden konnte, ist den exzellenten Bedingungen im Studio des BR zu verdanken. So hat Christian Rabus den Konzertflügel so wundervoll vorbereitet und mit größter Sorgfalt betreut, dass dieses Instrument während der drei Aufnahmetage zu meinem zuverlässigen und inspirierenden Partner wurde – ich konnte sogar zeitweise vergessen, für Mikrophone zu spielen. Mit dem Tonmeister Thorsten Weigelt, Professor für Musikübertragung an der UdK Berlin, durfte ich schon Beethovens erste Klaviersonate für meine letzte CD aufzeichnen – umso mehr habe ich mich über die erneute Zusammenarbeit gefreut. Ohne seinen enormen Einsatz und seine Kompetenz hätte auch die neue Aufnahme nie ihre klangliche und künstlerische Qualität erreicht.

Ich habe drei spannende und produktive Tage in München erlebt und freue mich schon auf die nächsten Schritte, denn bis die CD erscheint, gibt es noch einiges zu tun: die Bearbeitung des Audiomaterials und finale Klangeinstellungen, die Gestaltung des Covers und Booklets.