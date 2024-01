attacca heißt die Neue-Musik-Konzertreihe des SWR in Stuttgart. Mit drei Konzerten jährlich werden außergewöhnliche musikalische Konzeptionen der neuen Musik realisiert. Die Fundamente der Reihe sind die beiden großen Klangkörper des SWR in Stuttgart: das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR und das SWR Vokalensemble. Die Konzerte sind nicht nur in das Musikleben des SWR integriert, sonder auch in das der Landeshauptstadt. Die attacca-Konzerte sind so auch fester Bestandteil einer Kooperation mit dem von Musik der Jahrhunderte ausgerichteten Festival ECLAT.

attacca will - wie das Wort sagt - "Anschluss" sein an die Siedepunkte der Gegenwart, dort, wo Kunst aus der Rolle des Gewohnten fällt und Musik "Attacke" wird, also "Einfall" in die Reservate des gesellschaftlich Selbstverständlichen. attacca Geistesgegenwart Musik meint den unmittelbaren Zusammenprall von außermusikalischen Momenten mit orchestraler oder vokaler Musik der Jetztzeit. "JetztMusik" also in ihrer Kompromisslosigkeit. Uraufführungen von Werken junger Komponisten, verletzlich, verstörend und unabgesichert neben Meisterwerken von Koryphäen gegenwärtiger Musikgeschichte. attacca will in diesen einander ablösenden unterschiedlichen Szenarien die Sinne wecken für den Zusammenhang und für die Zusammenhangslosigkeit, die die Vielschichtigkeit der Gegenwart spiegeln. attacca will die Ghettoisierung neuer Kunst aufbrechen. Musik hat dabei nicht allein etwas über Musik zu sagen. Ihr "Sprechen" spricht über die Klanggrenzen hinweg, spricht zur Videokunst, zur Choreographie, und dieser Diskurs spricht beim "Sprechen" über die Komplexität gegenwärtigen All-Tags, spricht also zugleich auch über Musik und Kunst. Das Besondere der attacca-Konzerte liegt darin, dass künstlerische Gattungen und

unterschiedliche musikalische Formen aufeinander treffen, die sich einander auszuschließen scheinen. Und dass Extreme von „übermächtig contra zerbrechlich“ ihre Wirkung entfachen müssen. Die Konzerte der attacca-Reihe werden jeweils am Mittwochabend um 23.03 Uhr in SWR2 JetztMusik gesendet und kommentiert.