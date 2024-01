Das Lied als Spiegel seiner Zeit

Die Tuba ist das Instrument des Jahres 2024. „Tiefenentspannt am Orchesterrand“ titelt der Tagesspiegel zur Tuba, diesem großen Blechblasinstrument. Aber ist das wahr? Ist die Tuba im Orchester eine Art Außenseiter, der nur selten was zu tun bekommt? Das weiß Tuba-Experte David Polkinhorn aus Cornwall. Er hat Tuba an der Royal Academy of Music in London studiert und ist seit 2003 Tubist in der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (DRP).