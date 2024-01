Singend spielen, spielend singen

Janina Ruh hat gemeinsam mit dem Pianisten Boris Kusnezow ihre Premieren-CD "Dialogues" beim SWR aufgenommen. Am 11.11.2016 erscheint sie bei SWR music. Im Interview mit Doris Blaich spricht Janina Ruh unter anderem über ihre beiden Talente als Cellistin und als Sopranistin, über ihren Klavierpartner Boris Kusnezow und über die Auswahl der Stücke.

Janina Ruh, Sie sind Cellistin und Sopranistin, auf dieser CD hört man Sie singen und Cello spielen. Wie beeinflusst sich das gegenseitig?

Das Singen kam bei mir später dazu und hat mein Cellospiel sehr verändert. Das hat auch viel mit dem Gesangsstudium zu tun, das ja Schauspielunterricht und Sprecherziehung enthält. Das alles wirkt sich auf die Bühnenpräsenz aus. Außerdem spiele ich dadurch viel rhetorischer. Es ist oft hilfreich, sich zu einer Phrase einen Text vorzustellen oder Konsonanten, die eine Melodie unterteilen und sie dadurch lebendiger machen. Atemfluss und Bogenfluss sollten eigentlich dasselbe sein.

Gesang im Studio aufzunehmen ist sicher sehr anders als Cello aufzunehmen?

Beim Singen hört man sich ganz anders als beim Cello spielen. Den eigenen Stimmklang einschätzen zu lernen, sich viel selbst aufzunehmen, ist da ganz wichtig. Am größten ist für mich aber der Unterschied in der Körperhaltung. Ich gebe jetzt immer häufiger gemischte Konzerte mit Sonaten und Liedern. Es ist wirklich eine Umstellung, sich aus dieser leicht gebeugten Haltung beim Cellospielen – sitzend, mit den Armen vor dem Körper – aufzurichten und den Blick nach außen zu richten; denn das ist beim Gesang essentiell.

Nehmen Sie Ihren Klavierpartner Boris Kusnezow unterschiedlich wahr – je nachdem, ob Sie Cello spielen oder singen?

Boris hat diese Gabe, die für Liedpianisten unglaublich wichtig ist, dass er mit dem Sänger mitatmet. Da fühlt man sich als Sänger gut getragen. Und er spielt auch unterschiedlich. Mit mir als Cellistin ist sein Anschlag sehr prägnant, wenn ich singe, wird er horizontaler, die Musik bekommt eine Breite und einen noch stärkeren Fluss.In der Zusammenarbeit muss man mit Sängern immer ein bisschen sensibler umgehen als mit Instrumentalisten, weil die Stimme viel verletzlicher ist. Sänger tragen das Herz auf der Zunge …

Was war Ihnen bei der Auswahl der Stücke wichtig?

Ich habe gemeinsam mit Boris versucht, vieles, von dem, was ich sagen möchte, in diese Premieren-CD hineinzunehmen – zumindest die Herzstücke. Die Cellosonaten von Poulenc, Franck und Debussy stehen im Zentrum. Dazu habe ich passende Lieder gesucht, die sich gut mit den Instrumentalstücken verbinden. Speziell bei Poulenc war die Suche aufwändig, ich habe mir seine sämtlichen Lieder angehört! Entschieden habe ich mich dann für die Airs chantés, vier sehr unterschiedliche Lieder, die gut zu den vier Sätzen der Sonate passen. Jedes bringt eine eigene Welt zum Klingen, spielt wie die Sonate mit unterschiedlichen stilistischen Ebenen und hat Anklänge an längst vergangene Zeiten.

Poulencs Cellosonate stammt aus dem Jahr 1948. Später sagte er einmal über sich: "Ma musique est mon portrait" – welches musikalische Selbstporträt zeichnet er denn in der Cellosonate?

Poulenc war ein Mitglied der französischen "Groupe des six" – einer Gruppe von wagemutigen Komponisten, die die alten Konventionen aufwirbelten und Neues ausprobierten. Poulenc hatte darin eine Doppelrolle: Clown und Poet. Beides hört man in dieser Musik. Das Leitmotiv des ersten Satzes, diese Fanfare, ist z.B. eine Parodie auf pompöse Anfangsfloskeln. Er war ein großer Film- und Kinofreund. Vor allem im ersten und dritten Satz gibt es harte Schnitte, wie Filmschnipsel aneinandergebaut. Da wechselt manchmal blitzschnell die Atmosphäre. Fast über jeder Note steht ein Zeichen zur Interpretation. Diese Stimmungen herauszuarbeiten, hat uns riesigen Spaß gemacht.

Die vielen unterschiedlichen Mosaiksteine dieser Sonate, die witzigen Wendungen und Aha-Effekte – birgt das für Sie als Interpretin auch die Gefahr eines Gemischtwarenladens?

Diese Musik ist wirklich unkonventionell. Aber sie hat schon eine klare Struktur. Man muss beim Hören sehr aufmerksam sein, sonst verpasst man diese plötzlichen Stimmungswechsel. Und auch beim Spielen braucht sie große Konzentration und Wachheit. Ich habe gemerkt, dass man die Detailarbeit bei der Aufnahme stark übertreiben muss – viel mehr als im Konzert, wo das Optische sehr viel transportieren kann.

Poulenc schreibt oft extreme Tempoangaben vor …

Ja, die sind rasant und fast unmöglich; besonders bei den Liedern, wenn man vom Text noch etwas verstehen will. Ich glaube, er fordert mit Absicht das Unmögliche, dem man sich als Interpret dann so weit wie möglich annähert.

Claude Debussys Cellosonate von 1915 versah einer seiner Freunde mit dem Untertitel "Pierrot fâché avec la lune" (Pierrot im Streit mit dem Mond). Trifft das den Charakter dieser Musik?

Für mich schon. Das Cello ist hier die Hauptperson, man kann es als Pierrot sehen; das Klavier sorgt für die Ereignisse drumherum, spiegelt die Natur und ihre Stimmungen wider. Die Nacht, den Mond, Schritte, die sich nähern.

Die Sonate verrät Debussys große Begeisterung für die Barockmusik, er hat ja unter anderem an der Gesamtausgabe des Barockkomponisten Jean-Philippe Rameau mitgearbeitet.

Das hört man vor allem am ersten Satz mit seiner ouvertürenartigen Strenge. Und an seiner klaren Form; dieser Rahmen ist dann im zweiten und dritten Satz etwas aufgelockert. Jeder der drei Sätze wird knapper, komprimierter. Auch die Tempi beschleunigen sich und die Pausen werden immer kürzer. Diese Sonate spiele ich sehr gerne im Konzert, da kann man sich so viele Freiheiten nehmen und die Musik regelrecht inszenieren: Pierrot, wie er den Mond anweint, wie er Gitarre spielt; dann fällt die Gitarre herunter. Wir haben versucht, diese Lust an der imaginären Handlung auch in der Aufnahme hörbar zu machen und eine Art Konzertatmosphäre entstehen zu lassen. Unser Publikum in der Loge des Hans-Rosbaud-Studios waren der Tonmeister und Toningenieur.

Sie stellen der Sonate das Pierrot-Lied von Debussy zur Seite.

Das hat einen sehr rätselhaften Text, denn die Handlung ist nur angedeutet und springt zwischen verschiedenen Schauplätzen. Ein kurzes, komprimiertes Stück mit einem frechen, aber auch mysteriösen Gestus. Im Zentrum steht Jean Gaspard Debureau, ein französischer Pantomime des 18. Jahrhunderts.

Im Klavier taucht immer wieder das Lied „Au clair de la lune“ auf; die Stimme imitiert, was dieser Pierrot auch konnte: Seil tanzen und Salto schlagen.

Ja, die Singstimme klettert in die höchsten Höhen, das ist ungewöhnlich für ein Lied. Die Sprünge sind riesig. Sie spiegeln sicher auch die seelischen Höhen und Tiefen des Pierrot.

Ihre CD klingt aus mit der Cellosonate von César Franck. Er hat die Noten dem berühmten Geiger Eugène Isaÿe zur Hochzeit geschenkt. Der packte noch während der Feier seine Geige aus und spielte das Stück.

… da erkennt man deutlich die Prioritäten …

César Franck wird oft der "belgische Brahms" genannt, weil er wie Brahms viele Melodien aus einem winzigen Themenkern heraus entwickelt. Wie sind Sie an die Musik herangegangen? Haben Sie das feine Netzwerk der thematischen Bezüge zuerst einmal analysiert?

Zunächst spiele und übe ich meinen eigenen Part. Dann schaue ich gemeinsam mit dem Pianisten die harmonischen Strukturen an und analysiere die Themen und ihre Entwicklungen. Alles, was im Notentext steht, ist unser Leitfaden für die Interpretation. Solche Zusammenhänge zu entdecken und sie auch dem Publikum zu zeigen, ist eine wunderbare Aufgabe!

Die Noten sind voller Spielanweisungen, die ein emotionales Spiel verlangen: "cantabile" (gesanglich), "espressivo" (ausdrucksstark) und "dolcissimo" (so süß wie möglich).

Franck steigert diese Adjektive bis zu Superlativen. Da habe ich beim Üben viel aufgenommen, um zu überprüfen, ob man den Unterschied zwischen "süß", "noch süßer", "am süßesten" wirklich beim Hören bemerkt. Nach diesem ersten Satz, in dem man so schwebt, muss man im zweiten wieder auf den Boden kommen.

Als Brücke zu Francks Sonate haben Sie sein Lied "Roses et papillons" ausgewählt, ein musikalisches Still-Leben über die Vergänglichkeit.

Die vier Sätze der Sonate haben inoffizielle Titel: Himmel, Hölle, Gebet und Verklärung. "Roses et papillons" ist eine Mischung aus diesen Komponenten. Das Lied hat etwas Schwebendes, Bittendes und auch Verklärtes (die Hölle kommt hier nicht vor). Ich finde, eine phantastische Ergänzung!

Die Fragen stellte Doris Blaich