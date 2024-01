Hanna-Elisabeth Müllers Tagebuchnotizen

Die junge Sopranistin berichtet über ihr Leben als Sängerin und über ihre Auftritte an der Oper und auf den großen Konzertbühnen



Die junge Sängerin hat erreicht, wovon andere nur träumen: sie gewinnt zahlreiche Preise und ist Ensemblemitglied an der Bayerischen Staatsoper. Was sagt sie selbst dazu?

20. März 2014

Hanna Elisabeth Müller vor der Semperoper SWR SWR - Hanna-Elisabeth Müller

Seit 2 Wochen laufen die Proben an der Semperoper für "Arabella" von Richard Strauss. Ich freue mich auf jeden Tag hier und bin überwältigt von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft mit der mir entgegengekommen wird. Ich habe das große Glück diese schöne Stadt bei Frühlingstemperaturen kennenzulernen und kann nur sagen dass Dresden eine Reise wert ist; vor allem auch einen Opernbesuch!

Am letzten Wochenende habe ich mir eine Vorstellung von "Ariadne auf Naxos" angeschaut, mit Camilla Nylund und Burkhard Fritz in den Hauptrollen. Da diese Oper auch von Strauss ist, kann ich mich schon mal ein bisschen auf das Strauss-Jahr einstimmen! Die szenischen Proben mit unserer Regisseurin Florentine Klepper machen großen Spaß, es gab auch schon die ersten Kostümanproben und ich freue mich schon jetzt bald das Ergebnis präsentieren zu dürfen!

Ich halte euch weiter auf dem Laufenden!

Eure Hanna

18. Februar 2014

Jetzt ist eine ganze Zeit verstrichen seit meinem letzten Eintrag und es gibt viel Neues zu berichten!!

Hanna Elisabeth Müller bei "Stars von Morgen" mit Rolando Villazon SWR SWR - Hanna Elisabeth Müller

Nach meinem Auftritt in Rolando Villazòns Sendung 'Stars von Morgen', als erstes die viel beachtete Produktion von "Die Frau ohne Schatten" im November 2013. Gleichzeitig die erste Produktion unseres neuen GMDs Kirill Petrenko. Ich war in der Rolle des Hüters der Schwelle des Tempels zu hören und erlebte unvergessliche Momente bei der Zusammenarbeit mit so fantastischen Sängern wie Adrianne Pieczonka und Wolfgang Botha.



Anfang Februar war dann die Premiere von "La Clemenza di Tito" an der Bayerischen Staatsoper, in der ich als Servilia zu hören war: eine tolle Produktion, ebenfalls unter der musikalischen Leitung von Kirill Petrenko und einem jungen, starken Sänger-Ensemble! Wir hatten eine schöne, natürlich auch fordernde Probenzeit, und ich bin glücklich dass ich die Chance hatte, in dieser Produktion mitzuwirken. Es ist immer ein wahnsinniges Erlebnis zu sehen und vor allem mitzuerleben, wie sich eine neue Produktion formt, entwickelt und zu leben anfängt!



Am 11. Februar ging meine Website online. Ab sofort bin ich zu finden unter: www.hannaelisabethmueller.de

So langsam befinde ich mich dann auch schon in der Endphase für die Vorbereitung der Zdenka bei den Osterfestspielen in Salzburg! Ich werde zusammen mit Renée Fleming, in der Titelpartie Arabella, und Thomas Hampson, als Madryka, auf der Bühne stehen. Eine spannende Rolle und ich freue mich schon auf den offiziellen Probenbeginn!!!

Bis bald!

Eure Hanna

Hanna-Elisabeth Müller als Servilia in Mozarts "Clemenza di Tito" SWR SWR - Hanna Elisabeth Müller

15. Oktober 2013

Hanna-Elisabeth Müller vor dem Plakat "Rolando Villazón präsentiert Stars von Morgen" SWR SWR -

Anfang September war ich für die Aufzeichnung von Rolando Villazons TV-Sendung "Stars von morgen" zu Gast in der Kulturbrauerei in Berlin. Schon einige Tage zuvor war ich ganz aufgeregt und freute mich sehr darauf, Rolando Villazon persönlich kennenzulernen. Dort angekommen warteten viele verschiedene Dreh-Arbeiten auf mich: Interviews, verschiedene Einstellungen, Generalprobe und Konzertmitschnitt. Zwischendurch natürlich auch noch musikalische Proben. Es waren aufregende und arbeitsreiche Tage. Das Ergebnis wird voraussichtlich an einem der Adventssonntagen (*22.12.2013 Anmerkung der Redaktion) um 18.30 Uhr auf arte ausgestrahlt.

Zurück in München stand dann sofort der Spielzeitbeginn an der Bayerischen Staatsoper an. 10 Tage intensive Proben für mein Debüt als Susanna in "Le nozze di Figaro". Eine wunderschöne Partie, eine tolle Oper, und ich hab das große Glück mit fantastischen Sänger-Kollegen, dem grandiosen Staatsorchester und Ivor Bolton am Pult auf der Bühne zu stehen. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit dieser Rolle die Spielzeit in München beginnen durfte!

Und es bleibt weiter spannend: Auf dem Probenplan steht bereits "Der Zwerg" von Zemlinsky, worin ich in der Rolle der Infantin, Donna Clara, debütieren werde! Ein Charakter ganz weit weg von der Susanna!

Bis bald,

eure Hanna

Hanna-Elisabeth Müller als Susanna in Mozarts "Le Nozze di Figaro" SWR SWR -

12. September 2013

Zurück aus dem Urlaub darf ich allen eine tolle Neuigkeit mitteilen: Am letzten Tag der Spielzeit wurde ich mit dem Festspielpreis 2013 ausgezeichnet!! Ganz stolz konnte ich in die Ferien starten und freue mich schon auf die neue Spielzeit an der Bayerischen Staatsoper in München!

Hanna-Elisabeth Müller vor dem Bühneneingang des Theaters SWR SWR -

Am letzten Augustwochenende war der Stabwechsel von Prof. Helmuth Rilling in der Liederhalle in Stuttgart mit der Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“(BWV 147). Ein festliches Konzert mit sehr berührenden Worten. Es ist schön, dass ich Teil dieses Abends war.

Jetzt startet wieder die Vorbereitung für alle Rollen im nächsten Jahr. Auf dem Übe-Plan: Susanna (Figaro) und Prinzessin Clara (Der Zwerg)!!