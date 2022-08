Vito Zuraj

1979 geboren in Slowenien, studierte Komposition bei Marko Mihevc an der Musikakademie in Ljubljana, bei Lothar Voigtländer an der Hochschule für Musik Dresden und bei Wolfgang Rihm an der Hochschule für Musik Karlsruhe. 2009-2010 war er Stipendiat der Internationalen Ensemble Modern Akademie, 2011 nimmt er beim Kompositionsseminar der Internationalen Ensemble Modern Akademie teil und ist zugleich Stipendiat der Akademie Musiktheater heute der Deutsche Bank Stiftung. Vito Žuraj hat zahlreiche Stipendien und Preise erhalten. Vito Žuraj ist Lehrbeauftragter für Instrumentenkunde und Gregorianik an der Hochschule für Musik in Karlsruhe.