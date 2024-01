Mehr als Minimal Music

Philip Glass ist einer der erfolgreichsten Komponisten der Gegenwart. Er hat mehr als zwanzig Opern komponiert, neun Sinfonien, Klavier-, und Violinkonzerte. In den Siebziger Jahren brachte er frischen Wind in die zeitgenössische Musik. Zwar gilt er zusammen mit Steve Reich, Terry Riley und La Monte Young als einer der wichtigsten Vertreter der Minimal Music. Doch lässt er sich nicht auf diese Schublade reduzieren. Inspiriert von asiatischen Rhythmen und mit ausreichendem Abstand zur europäischen Avantgarde, entwickelt er vielmehr einen eigenen, höchst erfolgreichen Stil. Am 31. Januar 2017 wurde der US-amerikanische Komponist 80 Jahre alt.

Als Kind geht der Sohn litauischer Einwanderer in Baltimore zur Musikschule, lernt Flöte und Klavier spielen. Sein Vater hat einen Plattenladen, und dort hört Phil Glass von klein auf klassische Musik. Zunächst studiert er Philosophie und Mathematik, dann wird er an der renommierten Juilliard Hochschule in New York angenommen und studiert Komposition. 1964 geht Glass nach Paris. Er hat ein Stipendium erhalten, mit dem er dort Komposition studieren kann.

Musikalische Erweckung durch Ravi Shankar

Ein Jahr später, 1965, hat er ein musikalisches Erweckungserlebnis: Zum ersten Mal hört er den indischen Sitarspieler Ravi Shankar. Zu jener Zeit war kaum jemand mit der indischen Musik vertraut. "Und das war, als alles begann", erinnert sich Philip Glass später. "Plötzlich dachte ich, dass wir in Amerika eine ganz andere Art von klassischer Musik haben könnten, viel universeller. Aber 1965 /1966 gab es das Wort „World Music“ noch nicht. Es war noch nicht auf der Landkarte."

Ravi Shankars Musik verändert Phil Glass und seine Kompositionen. Glass repetitive Musik beruht auf einfachen Akkorden, die sich kaum merklich verändern. Sie hat eine fast hypnotische Wirkung.

Phil Glass beginnt zu reisen: nach Nordamerika, in den mittleren Osten, nach Südostasien; saugt fremde Musik, fremde Rhythmen auf. 1966 reist er nach Nordindien, lernt die indische Trommel Tabla spielen. Er trifft den 14. Dalai Lama, wird Buddhist und wichtiger Unterstützer der Tibeter im Streben nach Unabhängigkeit.

Schlagartige Bekanntheit durch eine moderne "Kunst der Fuge"

Nach seiner Rückkehr in die USA gründet Glass 1970 das Philip Glass Ensemble, um seine Kompositionen aufführen zu können. Denn niemand will seine Musik spielen. Seinen Lebensunterhalt verdient er als Taxifahrer.

Mit der Komposition „Music in Twelve Parts“, die er 1974 in New York aufführt, wird er dann auf einem Schlag bekannt. Das Werk wird als moderne „Kunst der Fuge“ bezeichnet. Der Vergleich mit Bach adelt Philip Glass. Aber er wird fortan in eine Schublade gesteckt: Minimalist. Denn er hat Musik geschaffen, die aus wenigen, manchmal langanhaltenden Tönen besteht und die Intervalle und die Dynamik reduziert. Und doch hat Philip Glass sich stets gegen die Kategorisierung seiner Musik als "minimal art" gewehrt. Er wollte nicht festgelegt werden, war stets offen für Neues.

Zusammenarbeit mit Bob Wilson bei der Oper "Einstein on the Beach"

Folglich machte er 1976 etwas ganz anderes. Mit Bob Wilson arbeitet er an der Oper „Einstein on the Beach“. „Da ging es nicht darum, etwas zu reduzieren“, erklärt er im Rückblick. „Da ging es darum, etwas zusammenzufügen: Tanz, Worte, Gesang. Oper ist die vollkommene Kunstform. Es ist die Gelegenheit, nicht nur das Beste aus sich selbst herauszuholen, sondern dabei auch noch mit anderen zusammen zu arbeiten. In den besten Momenten fügt sich alles zusammen. Das war natürlich der Traum, den Richard Wagner geträumt hat. Jeder hat seitdem diesen Traum gehabt. Und in magischen Momenten kommt eben wirklich alles zusammen.“

Breitere Bekanntheit durch die Filmmusik zu "Koyaanisqatsi"

Philip Glass ist nie abgehoben, hat nie Berührungsängste. Er lässt seine Musik nicht nur in Opernhäusern und Konzertsälen aufführen, sondern schreibt auch Filmmusiken. Mit der Filmmusik zu Koyaanisqatsi (Leben im Ungleichgewicht) wird er 1983 auch einem breiten Publikum bekannt. In Koyaanisqatsi gibt es keine Handlung, keine Schauspieler, kein Skript. Bildsequenzen von Städten und Naturlandschaften sind aneinander montiert, im Zeitraffer oder in extremer Zeitlupe. Mit dieser psychedelischen Reise kommentiert der Regisseurs Godfrey Reggio die Zerstörung der Natur. Seine Bilder und Philip Glass Musik fügten sich zusammen zu einem Film, der unter Kritikern als einer der wichtigsten des 20. Jahrhunderts gilt.

Eindrücke des Films Koyaanisqatsi im Trailer einer Blu-Ray-Edition (Youtube-Video):





"Ein Film gehört dem Filmemacher, normalerweise, daran gibt es keine Zweifel", sagt Philip Glass über seine Arbeit an der Filmmusik. "Aber bei Koyaanisqatsi war das anders. Reggio und ich haben wirklich zusammen gearbeitet. Wir hatten eine sehr lange Arbeitsperiode, insgesamt zwei oder drei Jahre lang".

Einfluss auf Popmusiker wie David Bowie und Kraftwerk

Philip Glass hat immer auch engagierte Popmusiker und deren Fans erreicht. David Bowie, Brian Eno, die Talking Heads, aber auch die deutschen Gruppen Tangerine Dream und Kraftwerk haben stets darauf hingewiesen, wie sehr er sie beeinflusst hat. Aber auch Glass ließ sich von Popmusikern beeinflussen. 2007 veröffentlichte er das Doppelalbum „Book of Longing - A Song Cycle based on the Poetry and Images of Leonard Cohen“.

Seine beiden jüngsten Opern basieren auf literarischen Vorlagen: „Spur der Verirrten“ , 2013 in Linz uraufgeführt, auf einem Stück von Peter Handke. „Der Prozess“, der 2014 in London gezeigt wurde, auf Franz Kafkas Roman. 2015 kehrte Philipp Glas noch einmal zu Kooyanisqatis zurück: Er komponierte die „Prophezeiungen von Koyaanisqatsi“ für Klavier.