Barockes Wien (5/5)

700 Jahre lang lenkte das Haus Habsburg die Geschicke Österreichs, über 500 Jahre stand es dabei auch dem Heiligen Römischen Reich vor.

Nun ist Karl VI. Kaiser. In Wien angekommen erlebt die dort ansässige Hofkapelle noch einmal eine Aufstockung. Das kann als kulturelles Wettrüsten zwischen Wien und Frankreich gelesen werden. Der barocke Wiener Hof sieht sich als Zentralgestirn der abendländischen Kultur, der Kaiser als Verkörperung des absolutistischen Herrschertums. Doch die Zeiten stehen auf Wandel. Die Wiener Klassik steht vor der Tür.

Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Giuseppe Porsile:

Sinfonia aus dem Dramma per musica "Spartaco“

I Turchini di Antonio Florio

Leitung: Antonio Florio



Francesco Bartolomeo Conti:

Ouvertüre "Don Chisciotte in Sierra Morena"

Neue Hofkapelle München

Leitung: Christoph Hammer



Antonio Caldara:

Arie des Adriano aus der Oper "Adriano in Siria"

Philippe Jaroussky (Countertenor)

Concerto Köln

Leitung: Emmanuelle Haim



Johann Joseph Fux:

Sinfonia aus der Kammeroper "Dafne in Lauro"

Orchestre baroque du Clemencic Consort

Leitung: René Clemencic



Tomaso Albinoni:

Arie des Zefiro aus der Serenata Il Nascimento dell'aurora" aus "Die Geburt der Aurora"

Cecilia Bartoli (Mezzosopran)

Sol Gabetta (Violoncello)

Cappella Gabetta

Leitung: Andrés Gabetta



Luca Antonio Predieri:

Arie der Zenobia aus der Oper "Zenobia"

Kathleen Battle (Sopran)

Wynton Marsalis (Trompete)

Orchestra of St. Luke's

Leitung: John Nelson



Giuseppe Bonno:

3. Satz aus dem Konzert für Flöte in G-Dur

Ensemble Klingekunst

Traversflöte und Leitung: Sieglinde Größinger



Johann Joseph Fux:

Sinfonia in g-Moll für 2 Oboen, Fagott, Streicher und Basso continuo aus "Il mese di Marzo" ("Der Monat März") K 306

Neue Hofkapelle Graz

Barockvioline und Leitung: Lucia Froihofer



Georg von Reutter der Jüngere:

2. Satz aus dem Trompetenkonzert Nr. 2 D-Dur

Wolfgang Basch (Trompete)

Bamberger Symphoniker

Leitung: Marc Andreae



Joseph Haydn:

4. Satz: Menuetto aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello B-Dur Hob III:1 (op. 1 Nr. 1)

Hagen Quartett



Antonio Vivaldi:

2. Satz aus der Sonate für Violoncello und Basso continuo Nr.3 in a-Moll op. 14 RV 43

Christophe Coin (Violoncello)

Christopher Hogwood (Cembalo)

Ageet Zweistra (Violoncello)

Eugene Ferre (Barock-Gitarre)

Tom Finucane (Laute)



Johann Adolf Hasse:

Arie des Plistene aus der Oper "Ipermestra"

Max Emanuel Cenčić (Countertenor)

Armonia Atenea

Leitung: George Petrou



Franz Xaver Frenzel/Friedemann Katt:

"Die gesamte Jagdgesellschaft auf der Suche nach der verschwundenen Nixe" - 4.Satz aus: "Eyne Wasser und Jagdsymphonie"

ORF Radio Symphonieorchester Wien

Leitung: Peter Keuschnig







