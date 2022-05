ARD-Preisträger*innen bei den Schwetzinger SWR Festspielen

Im Jahr der Orgel 2021 gab es in Zusammenarbeit mit SWR2 mehrere Orgelproduktionen, die im Sendegebiet entstanden sind: Christian Schmitt hat Felix Mendelssohns komplettes Orgelwerk an zwei verschiedenen Walcker-Orgeln in Schramberg und Hoffenheim aufgenommen, Carsten Wiebusch nimmt sich die umfangreichen Orgelmusik von César Franck an Orgeln in Trier und Karlsruhe vor und Jens Wollenschläger widmet sich der neuen Ahrend-Orgel in der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen. Wir stellen Ausschnitte aus allen drei Produktionen vor. mehr...