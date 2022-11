Antonín Dvořák: "Rusalka"

Lyrisches Märchen in 3 Akten

Prinz: David Junghoon Kim

Fremde Fürstin: Allison Cook

Rusalka: Esther Dierkes

Wassermann: Goran Jurić

Ježibaba: Katia Ledoux

Heger: Torsten Hofmann

Küchenjunge: Alexandra Urquiola

Erste Elfe: Natasha Te Rupe Wilson

Zweite Elfe: Catriona Smith

Dritte Elfe: Leia Lensing

Ein Jäger: Ángel Macías

Staatsopernchor Stuttgart

Staatsorchester Stuttgart

Leitung: Oksana Lyniv

(Aufnahme vom 9. und 11. Juni 2022 in der Staatsoper Stuttgart)

Das tschechische Opernmärchen der "Rusalka" ist eine universelle Geschichte, die man auch unter dem Namen "Undine" oder als Andersens "Kleine Meerjungfrau" kennt. Die Staatsoper in Stuttgart hat Dvořáks spätes Meisterwerk auf das Heute befragt: was könnten die Wesen der Naturwelt, die Zwischenwesen heute sein? Regisseur Bastian Kraft beantwortete diese Frage mit der Doppelung durch Drag Queens. Doch nicht nur in dieser Hinsicht war die Stuttgarter Produktion ein Höhepunkt der letzten Spielzeit. Auch musikalisch verführt sie durch die fabelhafte Esther Dierkes in der Titelpartie und die Dirigentin Oksana Lyniv am Pult des Staatsorchesters.