SWR2 Mittagskonzert vom 29.6.2023

Anne-Sophie Mutter zum 60. Geburtstag

John Williams:

Donnybrook fair aus Far and away (In einem fernen Land - Film, 1992)

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Wiener Philharmoniker

Leitung: John Williams

Wolfgang Amadeus Mozart:

Violinkonzert Nr. 3 G-Dur KV 216

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Pablo de Sarasate:

Zigeunerweisen für Violine und Klavier op. 20

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Christoph Mutter (Klavier)

(Preisträgerkonzert "Jugend musiziert" 1974 im Bürgersaal Karlsruhe)

Ludwig van Beethoven:

1. Satz: Allegro aus der Violinsonate F-Dur op. 24 "Frühlingssonate"

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Lambert Orkis (Klavier)

Peter Tschaikowsky:

Violinkonzert D-Dur op. 35

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Wiener Philharmoniker

Leitung: André Previn

Antonio Vivaldi:

Violinkonzert g-Moll RV 315 "L'estate - Der Sommer"

Trondheim Solisten

Violine und Leitung: Anne-Sophie Mutter

Clara Schumann:

1. Satz: Allegro moderato aus dem Klaviertrio g-Moll op. 17

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Pablo Ferrández (Violoncello)

Lambert Orkis (Klavier)

Claude Debussy:

"Golliwogg's cake-walk" aus Children's corner L 113, Bearbeitung

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Lambert Orkis (Klavier)

Anne-Sophie Mutter wird am 29. Juni 1963 im südbadischen Rheinfelden geboren. Mit 13 Jahren als Wunderkind entdeckt und konzertiert sie inzwischen seit 47 Jahren weltweit in allen bedeutenden Musikzentren. Sie prägt die Klassikszene als Virtuosin und Mentorin und inspirierte mit ihrem Spiel bereits zahlreiche zahlreiche Komponisten zu neuen Violinwerken. Zu ihrem 60. Geburtstag zeigt das SWR2 Mittagskonzert die viermalige Grammy® Award Gewinnerin als Solistin und Kammermusikerin.