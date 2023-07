Proteste gegen Anna Netrebko: Das Dilemma einer Haltungslosen

Eigentlich sollte man meinen, der Skandal um Anna Netrebkos Nähe zu Wladimir Putin sei zu Ende verhandelt. Doch ihre Auftritte in Deutschland werden immer wieder von Widerstandsbekundungen begleitet, so etwa ihr Auftritt bei den Wiesbadener Maifestspielen 2023 oder das Verdi-Konzert am Baden-Badener Festspielhaus. Kein Wunder, denn Netrebkos Nicht-Haltung passt nicht zu einer Kunstform, die nach gesellschaftlicher Relevanz strebt.

Kühl und königlich: Anna Netrebko im September 2019 bei den Feierlichkeiten zu ihrem 50. Geburtstag. Das Jubiläum wurde im Kreml mit einem Gala-Konzert zelebriert. IMAGO ITAR_TASS

Netrebkos Auftritt sorgte für Irritation bei den Wiesbadener Maifestspielen

In anderen Zeiten hätte diese Besetzungsankündigung für Jubelschreie gesorgt: Starsopranistin Anna Netrebko gab bei den Maifestspielen 2023 in Wiesbaden ihr Rollendebüt in einer von Verdis bekanntesten Opern: als Abigaille in „Nabucco“. Auf künstlerischer Ebene überzeugte die russische Primadonna Publikum und Presse, doch für Wiesbadens Staatstheater-Intendanten Uwe Eric Laufenberg wurde die Besetzung zum zumindest medialen Problem.

Das Land Hessen und die Stadt sagten Schirmherrschaft und Begleitveranstaltungen ab, eingeladene ukrainische Ensembles annullierten ihre geplanten Auftritte. Besonders unglücklich: Das Festival hatte Laufenberg vollmundig „allen politischen Gefangenen in dieser Welt“ widmen und dabei in einer Presseerklärung unter anderem die in Russland inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny, Ilja Jaschin und Wladimir Kara-Mursa erwähnen lassen.

Doch trotz aller schlechter Presse scheint sich der Auftritt für Wiesbaden gelohnt zu haben. Die Tickets für Netrebkos Auftritte waren schnell verkauft, im kommenden Jahr kehrt die Sopranistin zurück, diesmal in einer ihrer Paraderollen als chinesische Prinzessin in Giacomo Puccinis „Turandot“.

Demo gegen Festspielhaus-Auftritt von Netrebko Anna Netrebko kommt zum ersten Mal seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine ins Festspielhaus Baden-Baden. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Tenor Yusif Eyvazov, und begleitet von den Würth Philharmonikern wird sie am 21. Juli 2023 Verdi-Arien zum besten geben. Dagegen formiert sich Protest: Wie die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) berichten, wird am Abend des Konzerts eine Demo vor dem Festspielhaus stattfinden. Organisiert wird die Demonstration unter dem Motto „Gegen russische Propaganda, #NoNetrebko“ von der Bürgerinitiative „Information Front Activists“ (Infra) mit Unterstützung unter anderem durch den Deutsch-Ukrainischen Verein e.V., Maidan e.V. Baden-Baden und dem Generalkonsulat der Ukraine in München. Es werde nicht nur gegen die Einladung Netrebkos protestiert, sondern auch gegen russische Propaganda im Allgemeinen, da der Kreml Künstlerinnen und Künstler zu Propagandainstrumenten mache, zitieren die BNN aus einer entsprechenden Mitteilung der Bürgerinitiative.

Eine Sängerin, die Putins Nähe suchte

Jahrzehntelang war die Starsopranistin eines der prominentesten Gesichter im Dunstkreis des Kremls. Sie unterstützte Putin, den sie als „offenem, bezauberndem und gutherzigem Menschen“ bezeichnete.

Netrebko repräsentierte Russland mit großer Leidenschaft auf der Weltbühne, etwa 2014 bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Sotschi, und ließ sich dafür feiern, zuletzt im September 2021 bei einem Gala-Konzert im Kreml zu Ehren ihres 50. Geburtstags.

Dezember 2014: Anna Netrebko spendet über eine Millionen Rubel (ca. 13.200 Euro) an die Oper in der ostukrainischen Separatistenhochburg Donezk. Netrebko trat an der Seite des prorussischen Separatistenführers Oleh Zarjow auf und hielt die Flagge der Separatistenmilizen in die Kamera. IMAGO Russian Look

Halbherzig und zu spät: Netrebkos Bekenntnisse zum Frieden in der Ukraine

Wenn Netrebkos Nähe zu Putin schon 2014 bei der Annexion der Krim für Stirnrunzeln und vernehmbare Kritik sorgte, machte der Angriff Russlands am 24. Februar 2022 es der europäischen Klassikszene unmöglich, weiter wegzuschauen.

Netrebkos Versuche, sich weitestgehend unpolitisch zu geben, scheiterten. Friedensbekenntnissen zum Trotz soldarisierte sich unter anderem mit dem kremlnahen Dirigenten Waleri Gergijew, der seine Position als Leiter der Münchner Philharmoniker verloren hatte. Als ihr dann nahezu alle europäischen Veranstalter Konzerte und Engagements absagten und ihre Berliner Agentur die Zusammenarbeit aufkündigte, verurteilte die Sopranistin Ende März 2022 merklich lustlos den russischen Angriffskrieg.

Als prunkvolles Aushängeschild auf internationaler Bühne fungierte Anna Netrebko bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi. IMAGO GEPA pictures

Seither wird Netrebko, die ihn Wien lebt und neben der russischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, zwar in Russland gemieden, darf dafür aber wieder regelmäßig in Europa auftreten. 2022 tat sie das unter anderem in Madrid, an der Mailänder Scala und in der Arena di Verona. Daneben tourt sie regelmäßig mit ihrem Mann, Tenor Yusif Eyvazov, auch durch Deutschland.

Wer Kunst machen will, muss sich an seinen Taten messen lassen

Gerade weil Netrebko eine der besten Sopranistinnen unserer Zeit und einer der größten Namen der Klassikwelt ist, ist ihr Schlingerkurs keine Lappalie. Bei immer älter werdender Zuschauerschaft versucht die Klassikszene, mit künstlerischen Positionen gesellschaftliche Relevanz zu erzielen.

Gerade deshalb führte die Wiesbadener Causa das Dilemma der Opernhäuser zwischen deutlichen Positionen und populären Kunstschaffenden eindrucksvoll vor Augen: Man kann nur schwer im selben Atemzug die Solidarität mit Regimekritikern wie Kirill Serebrennikov beteuern und eine ausgewiesen widerwillige Patriotin wie Anna Netrebko auf der Bühne dulden.

An der Seite von Placido Domingo (hier beim Gala-Konzert zu Netrebkos 50. Geburtstag) feierte die Sopranistin einige ihrer größten Erfolge. Domingo steht seit Jahren im Zuge der #MeToo-Debatte in der Kritik. IMAGO SNA

Egoismus ist „eine Voraussetzung für Karrieren wie ihre“

Netrebkos Putinnähe erinnert an die große Sopranistin Elisabeth Schwarzkopf, der nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Nähe zu den Nazis anhaftete. Zwar betonte Schwarzkopf immer, sie habe Politik und Musik strikt getrennt, doch völlig freimachen konnte sie sich zeitlebens nicht mehr. „Das mag man naiv, uneinsichtig oder zynisch finden“, schrieb die ZEIT 2006 im Nachruf auf die verstorbene Sängerin. „Der Egoismus, der auch darin liegt, ist indessen eine Voraussetzung für Karrieren wie ihre.“

Dass Anna Netrebko sich in absehbarer Zeit von der Bühne verabschieden wird, ist nicht zu erwarten. Auch künftig wird sie Konzertsäle füllen und für ausverkaufte Opernhäuser sorgen. Der Egoismus, den die ZEIT der Schwarzkopf attestierte, findet sich aber unweigerlich auch bei ihrer russischen Kollegin wieder. Netrebko wird aushalten müssen, dass die Kritik an ihrer Person bestehen bleibt. Ihre Nicht-Haltung in Bezug auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine wird für immer mit ihrem Namen verbunden bleiben.