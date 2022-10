"An den Rhein, an den Rhein" – Eine musikalische Entdeckungsreise (5/5)

Der Bonner Dichter und Philologe Karl Simrock, Sohn des wichtigen Musikverlegers, hat uns gewarnt: "An den Rhein, an den Rhein, zieh nicht an den Rhein, mein Sohn, ich rate dir gut", heißt es in einem berühmt gewordenen Gedicht von ihm. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn er fährt fort: "Da geht dir das Leben zu lieblich ein, da blüht dir zu feurig der Mut." Und dann beschreibt er alles, was eine Rheinreise lohnt: Mädchen, Berge, Burgen, den Kölner Dom. Vergessen hat er die Musik. Denn die gibt es an dem "heil'gen Strome" natürlich auch in Hülle und Fülle. (SWR 2020)

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Robert Schumann:

Nr. 1: Sonntags am Rhein aus: 6 Gedichte aus dem Liederbuch eines Malers

Christian Gerhaher (Bariton)

Gerold Huber (Klavier)



Agostino Steffani:

Più non v'ascondo. Arie der Rotrude aus: Tassilone

Cecilia Bartoli (Mezzosopran)

I Barocchisti

Leitung: Diego Fasolis



Norbert Burgmüller:

2. Satz aus dem Klavierkonzert fis-Moll op. 1

Tobias Koch (Hammerklavier)

Hofkapelle Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius



Felix Mendelssohn Bartholdy:

4. Satz aus der Sinfonie Nr. 4 A-Dur op. 90 "Italienische Sinfonie"

Orchestra of the Eighteenth Century

Leitung: Frans Brüggen



Clara Schumann-Wieck:

Andante aus der Romanze für Klavier a-Moll op. 21 Nr. 1

Konstanze Eickhorst (Klavier)



Johannes Brahms:

3. Satz aus: F.A.E.-Sonate für Violine und Klavier a-Moll " (Frei aber einsam)

Isabelle Faust (Violine)

Alexander Melnikov (Klavier)



Ernst Pepping:

4. Satz: Finale aus: Sinfonie Nr. 1

Nordwestdeutsche Philharmonie

Leitung: Werner Andreas Albert



Georg Friedrich Händel:

To Thee all angels cry aus: Te Deum D-Dur HWV 278

Judith Nelson und Emma Kirkby (Sopran)

Choir of Christ Church Cathedral Oxford

Academy of Ancient Music

Leitung: Simon Preston



Louis Andriessen:

Workers Union

Orkest de Volharding

Leitung: Jussi Jaatinen



Robert Schumann:

1. Satz: Lebhaft aus: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 "Rheinische Sinfonie“

Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Nikolaus Harnoncourt





