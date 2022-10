Der Bonner Dichter und Philologe Karl Simrock, Sohn des wichtigen Musikverlegers, hat uns gewarnt: "An den Rhein, an den Rhein, zieh nicht an den Rhein, mein Sohn, ich rate dir gut", heißt es in einem berühmt gewordenen Gedicht von ihm. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn er fährt fort: "Da geht dir das Leben zu lieblich ein, da blüht dir zu feurig der Mut." Und dann beschreibt er alles, was eine Rheinreise lohnt: Mädchen, Berge, Burgen, den Kölner Dom. Vergessen hat er die Musik. Denn die gibt es an dem "heil'gen Strome" natürlich auch in Hülle und Fülle. (SWR 2020)

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Bernd Alois Zimmermann:

Tempo di Valse aus Rheinische Kirmestänze

Emsland Ensemble, Ensemble Prisma



Wolfgang Amadeus Mozart:

Rondo in F-Dur KV 15H aus: Das Londoner Skizzenbuch

Ivan Ronda (Orgel)



Robert Schumann:

„Im Rhein, im heiligen Strome“ aus: Dichterliebe op. 48 Nr. 6

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Christoph Eschenbach (Klavier)



Franz Liszt:

Réminiscences de Don Juan

Louis Lortie (Klavier)



Ferdinand Hiller:

3. Satz: Intermezzo aus: Klavierquintett G-Dur op. 156

Tobias Koch (Hammerklavier)

Pleyel Quartett Köln



Gustav Mahler:

3. Satz: Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell aus: Sinfonie Nr. 5 cis-Moll

Gürzenich-Orchester Köln

Leitung: Markus Stenz



Karlheinz Stockhausen:

Kontakte für elektronische Klänge, Klavier und Schlagzeug

David Tudor (Klavier)

Christoph Caskel (Schlagwerk)



Bernd Alois Zimmermann:

Finale aus: Requiem für einen jungen Dichter

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Michael Gielen



Keith Jarrett:

Part I

Keith Jarrett (Klavier)



Richard Wagner:

Vorspiel aus: Das Rheingold

Berliner Philharmoniker

Leitung: Lorin Maazel

SWR2 Musikstunde vom 20.10.2022 | "An den Rhein, an den Rhein" – Eine musikalische Entdeckungsreise (4/5)