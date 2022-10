"An den Rhein, an den Rhein" – Eine musikalische Entdeckungsreise (3/5)

Der Bonner Dichter und Philologe Karl Simrock, Sohn des wichtigen Musikverlegers, hat uns gewarnt: "An den Rhein, an den Rhein, zieh nicht an den Rhein, mein Sohn, ich rate dir gut", heißt es in einem berühmt gewordenen Gedicht von ihm. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn er fährt fort: "Da geht dir das Leben zu lieblich ein, da blüht dir zu feurig der Mut." Und dann beschreibt er alles, was eine Rheinreise lohnt: Mädchen, Berge, Burgen, den Kölner Dom. Vergessen hat er die Musik. Denn die gibt es an dem "heil'gen Strome" natürlich auch in Hülle und Fülle. (SWR 2020)

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Friedrich Silcher:

„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“

Singer Pur



Franz Liszt:

Die Loreley, Lied für eine Singstimme und Klavier R 591b

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Daniel Barenboim (Klavier)



Max Bruch:

„Siehst Du ihn glühen im Brautpokal“, 3. AKT aus: Die Loreley, Oper in 4 Akten op. 16

Michaela Kaune (Sopran)

Prager Philharmonischer Chor

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Stefan Blunier



Ludwig van Beethoven:

3. Satz: Presto aus Sonate für Klavier f-Moll WoO 47

Ronald Brautigam (Hammerklavier)



Bernhard Heinrich Romberg:

2. Satz: Andante grazioso aus: Concertino für 2 Violoncelli und Orchester op. 72

Bruno Delepelaire (Violoncello)

Stephan Koncz (Violoncello)

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Reinhard Goebel



Anton Reicha:

Minuetto. Allegro aus: Quintett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott Nr. 2 Es-Dur op. 88 Nr. 2

Albert Schweitzer-Quintett



Ferdinand Ries:

2. Satz: Larghetto con moto aus: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 8 As-Dur op. 151 "Gruß an den Rhein“

Christopher Hinterhuber (Klavier)

New Zealand Symphony Orchestra

Leitung: Uwe Grodd



Robert Schumann:

Variationen über ein eigenes Thema für Klavier Es-Dur WoO 24 "Geistervariationen"

Tobias Koch (Klavier)



Johanna Kinkel:

„An den Mond“ Lied für Sopran und Klavier op. 7 Nr. 5

Ingrid Schmithüsen (Sopran)

Thomas Palm (Hammerklavier)



Engelbert Humperdinck:

Streichquartett C-Dur

Leipziger Streichquartett

SWR2 Musikstunde vom 19.10.2022 | "An den Rhein, an den Rhein" – Eine musikalische Entdeckungsreise (3/5)