"An den Rhein, an den Rhein" – Eine musikalische Entdeckungsreise (2/5)

Der Bonner Dichter und Philologe Karl Simrock, Sohn des wichtigen Musikverlegers, hat uns gewarnt: "An den Rhein, an den Rhein, zieh nicht an den Rhein, mein Sohn, ich rate dir gut", heißt es in einem berühmt gewordenen Gedicht von ihm. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn er fährt fort: "Da geht dir das Leben zu lieblich ein, da blüht dir zu feurig der Mut." Und dann beschreibt er alles, was eine Rheinreise lohnt: Mädchen, Berge, Burgen, den Kölner Dom. Vergessen hat er die Musik. Denn die gibt es an dem "heil'gen Strome" natürlich auch in Hülle und Fülle. (SWR 2020)

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Johannes Brahms:

3. Satz: Un poco allegretto e grazioso aus: Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Leitung: John Eliot Gardiner



Wolfgang Rihm:

Fetzen 2 für Streichquartett

Aus: Fetzen. 8 Stücke für Akkordeon, 2 Violinen, Viola und Violoncello

Arditti String Quartet



Johann Stamitz:

1. Satz: Allegro aus: Sinfonie G-Dur

Concerto Köln



Anton Fils:

1. Satz: Allegro aus: Sinfonie g-Moll

Concerto Köln



Ignaz Jakob Holzbauer:

„Ihr Rosenstunden“, Arie der Pfalzgräfin Anna aus: Günther von Schwarzburg, Deutsche Oper in 3 Akten

Mojca Erdmann (Sopran)

La Cetra Barockorchester Basel

Leitung: Andrea Marcon



Wolfgang Amadeus Mozart:

„Andante un poco adagio“ aus der Sonate für Klavier C-Dur KV 309

Kristian Bezuidenhout (Fortepiano)



Peter Cornelius:

Requiem für 6-stimmigen Chor a cappella op. posth.

Norddeutscher Figuralchor

Leitung: Jörg Straube



Hans Gál:

Burleske aus der Sinfonie Nr. 1

Orchestra of The Swan

Leitung: Kenneth Woods



Volker David Kirchner:

Nr. 2: Danza aus: Tre poemi für Horn und Klavier

Marie Luise Neunecker (Horn)

Lars Vogt (Klavier)



Hildegard von Bingen:

„Ego peccator“ aus: Ordo virtutum, Geistliches Singspiel

ordo virtutum - Ensemble für Musik des Mittelalters

Leitung: Stefan Morent

SWR2 Musikstunde vom 18.10.2022 | "An den Rhein, an den Rhein" – Eine musikalische Entdeckungsreise (2/5)