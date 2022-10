Der Bonner Dichter und Philologe Karl Simrock, Sohn des wichtigen Musikverlegers, hat uns gewarnt: "An den Rhein, an den Rhein, zieh nicht an den Rhein, mein Sohn, ich rate dir gut", heißt es in einem berühmt gewordenen Gedicht von ihm. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn er fährt fort: "Da geht dir das Leben zu lieblich ein, da blüht dir zu feurig der Mut." Und dann beschreibt er alles, was eine Rheinreise lohnt: Mädchen, Berge, Burgen, den Kölner Dom. Vergessen hat er die Musik. Denn die gibt es an dem "heil'gen Strome" natürlich auch in Hülle und Fülle. Die SWR2 Musikstunde begibt sich auf eine 5-teilige Entdeckungsreise.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Felix Mendelssohn Bartholdy:

„Warnung vor dem Rhein“ für Singstimme und Klavier o. op.

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Wolfgang Sawallisch (Klavier)



Josef Gabriel Rheinberger:

Scherzoso für Orgel B-Dur op. 174 Nr. 2

aus: Miscellaneen

Wolfgang Stockmeier (Orgel)



John Dunstable:

Veni Sancte Spiritus / Veni Creator Spiritus, Motette zu 4 Stimmen

The Gesualdo Six

Leitung: Owain Park



Walter Braunfels:

Streichquartett a-Moll op. 60 "Verkündigung"

Auryn-Quartett



Igor Strawinsky:

1. Satz: Vivace aus: Concerto in D für Streichorchester "Basler Konzert"

Tapiola Sinfonietta

Leitung: Masaaki Suzuki



Friedrich Nietzsche:

Nachklang einer Sylvesternacht mit Prozessionslied, Bauerntanz und Glockengeläut für Klavier zu 4 Händen

Dietrich Fischer-Dieskau (Klavier)

Elmar Budde (Klavier)



Gustav Mahler:

„Zu Straßburg auf der Schanz“ für Singstimme und Klavier

Christian Gerhaher (Bariton)

Gerold Huber (Klavier)



Hans Pfitzner:

Palestrina, Vorspiel zum I. Akt

Symphonieorchester des BR

Leitung: Rafael Kubelik

SWR2 Musikstunde vom 17.10.2022 | "An den Rhein, an den Rhein" – Eine musikalische Entdeckungsreise (1/5)