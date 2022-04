Am langen Tisch im Edelbordell, aber ohne Putin: „Pique Dame“ in Baden-Baden

Man habe schon Tschaikowsky gehört, da gab es Putin noch gar nicht, sagte Festspielintendant Benedikt Stampa vor der Premiere von „Pique Dame“ bei den Osterfestspiele 2022 im Festspielhaus Baden-Baden. Tschaikowskys Vertonung einer Novelle von Alexander Puschkin steht in der Tat nicht im Verdacht, einer irgendwie gearteten „Make Russia Great Again“-Ideologie Futter zu liefern. Allerdings erklärt die Inszenierung auch nicht wirklich, was sie mit der Oper eigentlich will.

Handlung um den Glücksspieler Hermann in Edelbordell verlegt

„Pique Dame” bei den Osterfestspielen 2022 im Festspielhaus Baden-Baden. (c) Monika Rittershaus

Die Regisseure Moshe Leiser und Patrice Caurier verlegen die Handlung um den Glücksspieler Hermann in ein Edelbordell. Saufende Machos sitzen an irritierend langen Putin-Tischen. Ganz unbelastet vom Krieg kann man russische Oper also auch in Baden-Baden nicht genießen.

Die zweistöckige Bühne vermittelt gleichzeitig Enge und Leere: oben kleine, ziemlich schmale Privaträume, unten mal der schmucklose Saal, in dem die Männer Karten spielen, mal das Bordell, in das die Regisseure hier den Großteil der Handlung verlegt haben. An den Wänden sind die Spuren von abgerissenen Tapeten zu sehen, alles wirkt etwas morbide.

Stimmige Charakterstudien

„Pique Dame” bei den Osterfestspielen 2022 im Festspielhaus Baden-Baden. Im Bild: Gräfin (Doris Soffel), Lisa (Elena Stikhina) (c) Monika Rittershaus

Hermann wird von Arsen Soghomonyan mit leicht gedecktem und bis in die höchsten Lagen kraftvollen Tenor gesungen. Er ist ein Getriebener. Die Erzählungen von einem unschlagbaren Kartengeheimnis der alten tattrigen Gräfin machen ihn wahnsinnig und schließlich zum Mörder. Im stärksten Bild der Inszenierung liegt er in einem kleinen Zimmerchen, das als Kasten schräg in das Bühnenbild eingezwängt scheint. Abbild einer eingebunkerten Psyche. Elena Stikhina brilliert als Lisa, die bis zum Schluss an seine Liebe glaubt.

Was will die Inszenierung?

Darüber hinaus vermittelt die Inszenierung aber nicht wirklich, was sie mit der Oper eigentlich will: Auf der einen Seite gibt es bunte Szenen mit einer queeren Bordellgesellschaft. Lisa wird eine Romanze mit ihrer Freundin Polina angedichtet, Ballszenen zu lustvollen Cosplayspielen inklusive Schäfchen- und Zarinnenauftritt umgedeutet und so auch der unterdrückten Homosexualität des Komponisten Tschaikowski Raum gegeben.

Auf der anderen Seite stehen zeittypische Kinderlieder über die Tapferkeit der Soldaten und saufende Machos an irritierend langen Tischen, die vom letzten Abendmahl bis zu Putins Verhandlungtisch wohl unfreiwillig viele Assoziationen freisetzen. Ganz unbelastet vom Krieg kann man russische Oper also auch in Baden-Baden nicht genießen.

Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko begeistern

Musikalisch bleibt einem aber nichts anderes übrig als von den Sänger*innen und vor allem der überbordenden Klangvielfalt der Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko begeistert zu sein. Die Bläser schlackenlos und farbenreich, die Streicher mit Schärfe und Biss, und bis in die leisesten Passagen so expressiv wie irgendmöglich. Da gelingt er dann, der Brückenschlag von Russland nach Europa über den Orchestergraben, weil das Orchester Tschaikowskys Musik psychologisch durchdringt und bei ihrem humanistischen Kern packt. Mit einer Intensität, die den Geist der Vorlage nicht nur emotional auflädt, sondern weiterträgt, quasi von Puschkin zu Puccini. Mit Putin hat aber auch das nichts zu tun.