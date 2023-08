SWR2 Abendkonzert vom 6.10.2023

In der August-Ausgabe seiner "Musikalischen Monatsrevue" nimmt Lars Reichow die CSU und vor allem Andreas Scheuer in seiner ehemaligen Funktion als Verkehrsminister unter die Lupe. Außerdem stellt sich der Kabarettist nicht nur an den Herd und versucht, in einem online-Restaurant etwas zu essen zu bekommen, er schwingt auch noch in seinem SWR2 Song des Monats den Putzlappen und preist die Freuden des Saubermachens. Und zuletzt geht es noch um sein Herzensprojekt "Mainz hilft der Ukraine".