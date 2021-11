Alte Musik - neu gedacht (2/5)

Komponistinnen und Komponisten haben sich immer auf Vorbilder berufen. Nicht selten haben sie aber auch Neuverarbeitungsfabriken aufgemacht. Ist das eine Anmaßung oder brauchen Meisterwerke ein zeitgerechtes Upgrade? In der zweiten Folge stehen Bach-Bearbeitungen im Mittelpunkt.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Johann Sebastian Bach:

Aus dem Konzert d-Moll BWV 596 (für Orgel nach dem Concerto op. 3,11 (RV 565 von Antonio Vivaldi)

Lorenzo Ghielmi (Orgel)



Arthur Honegger:

Prélude-Arioso-Fughette sur le nom de Bach

Rheinisches Kammerorchester

Leitung: Mauricio Kagel



Mauricio Kagel:

Wer nur den lieben Gott lässt walten

In allen meinen Taten

Vater unser im Himmelreich

Ach Gott und Herr

Christoph Schnackertz (Klavier)

Christoph Lehmann (Harmonium)

ChorWerk Ruhr

Leitung: Florian Helgath



Johann Sebastian Bach:

Badinerie

The Swingle Singers



Johann Sebastian Bach:

Contrapunctus Nr. 9 aus der Kunst der Fuge BWV 1080

Pierre Michelot (Kontrabass)

Gus Wallez (Schlagzeug)

The Swingle Singers

Leitung: Single Ward



Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla:

Präludium e-Moll WK 1 und Muerte del Angel 1 (Fuga-Movido)

Artemis Quartett



Johann Sebastian Bach / Ensemble Sarband:

Erbarme Dich

Ensemble Sarband

Leitung: Vladimir Ivanoff



David Cope:

Gigue aus der virtuellen Suite für Violoncello

Amy Brodo (Violoncello)



Heitor Villa-Lobos:

Aria (Cantilena) aus: Bachianas Brasileiras Nr 5 (für Sopran und Violoncello-Orchester)

Juliane Banse (Sopran)

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Das Manuskript zur Sendung