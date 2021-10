SWR2 Mittagskonzert vom 9.11.2021

Alte Kirche Fautenbach

Baroque For You

Sibylla Elsing (Sopran)

Julia Nilsen-Savage (Violoncello)

Kadra Dreizehnter (Cembalo)

Jan Nigges (Blockflöte & Moderation)

Jacob van Eyck:

Engels Nachtegaeltje

Horatio Tarditi:

"Plaudite Cantate" aus "Celesti fiori libro II" op. 8

Georg Friedrich Händel:

Sonate in C-Dur für Blockflöte und Basso continuo HWV 365

"Va godendo", Arie der Romilda aus der Oper "Xerxes" HWV 40

Georg Philipp Telemann:

Sonate C Dur TWV 41: C5 aus "Essercizii musici"

Gottfried Kirchoff:

Fantasia in B-Dur BVW 907

Georg Philipp Telemann:

"O wer kann die Liebe sagen" aus der Kantate "Daran ist erschienen die Liebe Gottes"

"Mich tröstet die Hoffnung", Arie der Rodisetta aus der Oper "Der geduldige Sokrates"

(Konzert vom 19. September 2021 in der Alten Kirche Fautenbach)