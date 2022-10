SWR2 Abendkonzert vom 5.12.2022

Alte Kirche Fautenbach

Aris Quartett:

Anna Katharina Wildermuth, Noémi Zipperling (Violine)

Caspar Vinzens (Viola)

Lukas Sieber (Violoncello)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Streichquartett C-Dur KV 465 "Dissonanzenquartett"

Erwin Schulhoff:

5 Stücke für Streichquartett op. 14

Friedrich Smetana:

Streichquartett Nr. 1 e-Moll "Aus meinem Leben"

(Konzert vom 16. Oktober 2022 in der Alten Kirche Fautenbach)

2009 in Frankfurt am Main gegründet, spielt das Aris Quartett, zu dessen wichtigsten Mentoren Günter Pichler (Alban Berg Quartett) zählt, bis heute in unveränderter Besetzung. Der Erfolg des Ensembles kommt nicht von ungefähr: Mit zahlreichen 1. Preisen bei renommierten Wettbewerben gelingt dem Aris Quartett schnell der internationale Durchbruch. Für sein Konzert in der Alten Kirche Fautbach haben sie Werke von Mozart, Schulhoff und Smetana ausgewählt.