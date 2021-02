Alte Kirche Fautenbach

Elias David Moncado (Violine)

Aimo Pagin (Klavier)

Ernest Chausson:

Poème op. 25

César Franck:

Violinsonate A-Dur op. 120

Witold Lutoslawski:

Subito für Violine und Klavier

Niccolò Paganini:

3 Capricen op. 1

Frédéric Chopin:

Walzer op. 34 Nr. 1, 2 und 3

Walzer op. 42

Camille Saint-Saëns:

Introduktion und Rondo capriccioso op. 28

(Konzert vom 17. Februar 2019)



Felix Mendelssohn Bartholdy:

4 Sätze für Streichquartett op. 81

Amati Quartett Zürich

(Konzert vom 22. Mai 2009)

Der Geiger Elias Moncado stammt aus Achern und hat schon in jungen Jahren mehrere Preise bekommen. Seit Oktober 2018 studiert er am Mozarteum im Salzburg. Sein Klavierpartner Aimo Pagin war einer der Meisterschüler von Leon Fleischer. Zur Zeit ist er an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz beschäftigt und darf sich seit kurzem zu den Künstler und Freunden von Bösendorfer in Wien zählen. Gemeinsam präsentieren die beiden Musiker in der Alten Kirche Fautenbach ein abwechslungsreiches Programm mit Schwerpunkt französische Kammermusik.