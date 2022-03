Alpesh Chauhan wird Musikdirektor der Birmingham Opera Company

Während weltweit gegen Rassismus protestiert wird und über rassistische Strukturen in den westlichen Kulturen diskutiert wird, setzt in Großbritannien eine Opern-Company Zeichen mit einer Personalie.

Die Birmingham Opera Company (BOC) hat Alpesh Chauhan zu ihrem Musikdirektor ernannt. Der 30-Jährige soll diese Position zum 1. Juli 2020 antreten, wie das britische Avantgarde-Opernunternehmen am Montag, 15. Juni, bekanntgab. Nach Angaben britischer Medien ist er damit der erste nicht-weiße Dirigent an der Spitze eines namhaften Orchesters auf der Insel. Zuvor war Chauhan Assistent beim City of Birmingham Symphony Orchestra und ist derzeit Chefdirigent der Filarmonica Arturo Toscanini im italienischen Parma.

"Ich freue mich besonders, Teil einer Organisation wie BOC zu sein, die mit ihren beeindruckenden Darbietungen ständig über den Tellerrand hinaus denkt und das Opernpublikum erfolgreich erweitert."

Alpesh Chauhan wurde 1990 in Birmingham geboren, seine Eltern wuchsen in Ostafrika auf und sind indischer Abstammung. Chauhan lernte seit seinem sechsten Lebensjahr Cello, studierte ab 2008 am Royal Northern College of Music in Manchester und wechselte dann in den Masterstudiengang Dirigieren. Als einer seiner Mentoren gilt der lettische Dirigent Andris Nelsons.

Zu den Höhepunkten der bisherigen Karriere Chauhans gehören ein Konzert mit dem London Symphony Orchestra im Barbican Centre und sein Debüt bei den BBC Proms mit dem BBC Philharmonic.