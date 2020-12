Alexander Puschkin, ein Leben der Extreme zwischen Genialität, Exzessen, Rebellion, Verbannung und tödlichem Duell. Über allem schwebt eine hochemotionale, poetische Seele. Er ist der Russen liebster Dichter und ein Lyriker der Weltliteratur. Mit seinen Gedichten, Verserzählungen und Dramen, wie Ruslan und Ludmilla, Boris Godunow, Eugen Onegin oder Pique Dame inspirierte er die großen russischen Komponisten, Glinka, Rimskij-Korsakow, Tschaikowsky oder Rachmaninow. Sie alle haben sich vor Puschkin verneigt. Wir tun es in den SWR2 Musikstunden auch und begegnen einer spannenden Persönlichkeit. (SWR 2015)



Musiktitel:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Sergej Rachmaninow:

„Der Mond steht hoch in Wolken“, Kavatine des Aleko aus: „Aleko“, Oper in einem Akt

Nicolai Ghiaurov (Bass)

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Marco Guidarini

Sergej Rachmaninow:

„Zemfiras Wiegenlied“ aus: „Aleko“, Oper in einem Akt

Maria Guleghina (Sopran)

Göteborger Opernchor

Sinfonieorchester Göteborg

Leitung: Neeme Järvi

Peter Tschaikowsky:

„Und sei's mein Untergang“, Brief-Szene der Tatjana 1. Akt

Finale

Chor der Bauern, 1. Akt

aus: „Eugen Onegin“, lyrische Szenen in 3 Akten

Mirella Freni (Sopran)

Thomas Allen (Bariton)

Rundfunkchor Leipzig

Staatskapelle Dresden

Leitung: James Levine

Alexander Dargomyschski:

„Der steinerne Gast“

Friedhofsszene

Marina Lapina (Sopran)

Nikolaj Vassiliev (Tenor)

Orchester des Bolschoi Theaters

Leitung: Andrej Tschistiakow

Peter Tschaikowsky::

Marias Wiegenlied, Finale 3. Akt aus: „Mazeppa“

Galina Gorchakova (Sopran)

Göteborger Sinfoniker

Leitung: Neeme Järvi

Franz von Suppé:

Ouvertüre aus der Operette „Pique Dame“

Royal Philharmonic Orchestra

Leitung: Gustav Kuhn

