Alexander Melnikov & Freunde mit Kammermusik von Beethoven

Das ist die ultimative geigerische Herausforderung: einen Abend allein zu bestreiten. Große Virtuosen haben sie gewagt und ihr Publikum dabei so verzaubert, dass man bisweilen Überirdische am Werk wähnte. Was die legendären Geiger der Nachwelt schriftlich hinterließen, waren jedoch nicht nur effektvolle Schaustücke, sondern Auseinandersetzungen mit einer Klangmaterie und mit Gestaltungen, die eine vollendete Beherrschung des Instruments als Aufbruch in neue Ausdrucksbereiche nutzten. Isabelle Faust, Residenzkünstlerin dieses Festivals, bringt Werke des Barock und der jüngeren Vergangenheit, die alle von dieser künstlerischen Haltung getragen sind, in Dialog zueinander. mehr...